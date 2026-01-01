تأکید زلنسکی بر تلاش برای دستیابی به «صلح پایدار» با روسیه و اجتناب از «تسلیم»

رئیس جمهور اوکراین در یک پیام تلویزیونی ۲۱ دقیقه‌ای به مناسبت آغاز سال ۲۰۲۶، بر تعهدش به ادامه تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح «پایدار و قوی» با روسیه، البته بدون «نشانه‌ای از تسلیم» تأکید کرد.

ولودیمیر زلنسکی در بخش‌هایی از این پیام که چهارشنبه شب، دهم دی‌ماه، منتشر شد گفت: «آیا اوکراین به دنبال صلح است؟ بله. به هر قیمتی؟ خیر! آیا از جنگ خسته شده‌ایم؟ به‌شدت! اما آیا این به معنای آمادگی ما برای تسلیم است؟ هر کسی که چنین فکری بکند، سخت در اشتباه است.»

رئیس جمهور اوکراین با تأیید این موضوع که بر سر ۹۰ درصد از طرحی که از سوی آمریکا برای صلح پیشنهاد شده، توافق حاصل شده است، هشدار داد که ده درصد باقی‌مانده «مشکل و پیچیده» بوده و شیوه برخورد با آن، به گفته او، «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا را رقم خواهد زد».

پیام تلویزیونی ولودیمیر زلنسکی در حالی منتشر شد که او خود را برای دور تازه گفت‌وگوها آماده می‌کند. قرار است سران اروپا در روز سه‌شنبه ششم ژانویه (شانزدهم دی‌ماه)‌ در پاریس دیدار کنند.

به گفته ولودیمیر زلنسکی، مشاوران امنیت ملی متحدان اوکراین، سه روز پیش از نشست پاریس، در کی‌یف گرد هم آمده و درباره مسیر آینده برای دستیابی به صلح رایزنی خواهند کرد.

در ماه نوامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد، طرحی‌ که از دید بسیاری از ناظران بیشتر منطبق بر خواسته‌های کرملین بود تا کی‌یف.

با دخالت متحدان اروپایی کی‌یف، بخصوص سران بریتانیا، آلمان و فرانسه، این پیشنهاد با طرحی ۲۰ ماده‌ای جایگزین شد. در پیشنهاد تازه، به منافع اوکراین بخصوص در زمینه تضمین‌های امنیتی و یکپارچگی سرزمینی توجه بیشتری شده است.

رد ادعای مسکو درباره تلاش کی‌یف برای حمله به پوتین

در تحولی دیگر رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع امنیتی این کشور، ادعای روسیه مبنی بر تلاش اوکراین برای هدف قرار دادن ولادیمیر پوتین یا یکی از اقامتگاه‌هایش را رد می‌کنند.

بر اساس ارزیابی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سی‌آی‌اِی، حمله اخیر اوکراین به محلی در منطقه نووگُرود، علیه یک «هدف نظامی» انجام شده است. تحلیل سی‌آی‌اِی می‌گوید این هدف نظامی، در مجاورت اقامتگاه رئیس جمهور فدراسیون روسیه قرار ندارد و پیشتر هم هدف حمله بوده است.

در روزهای اخیر، روسیه ادعا کرده بود که اوکراین با ده‌ها پهپاد به یکی از اقامتگاه‌های ولادیمیر پوتین در نووگرود موسوم به «والدای» حمله کرده و درباره اقدامات تلافی‌جویانه هشدار داده بود.

به رغم انکار قاطعانه اوکراین، ابتدا به نظر می‌رسید که دونالد ترامپ ادعای کرملین در این مورد را پذیرفته باشد. اما کمی بعد، ظاهراً پس از دریافت گزارشی از جان رتکلیف، مدیر سی‌آی‌اِی، موضعش را تغییر داد.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ضمن رد ادعای مسکو، آن‌را «تلاشی هدفمند برای منحرف‌ کردن توجهات» خوانده بود.

اما در حالی‌که تلاش‌های دیپلماتیک برای به‌ثمر رساندن یک توافق صلح با شدتی دوچندان دنبال می‌شود، جنگ در خطوط مقدم و حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های مدنی و انرژی یکدیگر ادامه دارد.

با وجود این آمارهای نیروی هوایی اوکراین از کاهش محدود حملات هوایی شبانه روسیه در ماه دسامبر حمایت دارد.

ارزیابی تازه خبرگزاری فرانسه از اطلاعات منتشر‌شده از سوی ارتش اوکراین که در نخستین روز سال جدید میلادی منتشر شد نشان می‌دهد که روسیه در آخرین ماه سال ۲۰۲۵، با بیش از پنج‌هزار و یکصد پهپاد به زیرساخت‌های مدنی و انرژی اوکراین حمله کرده بوده است؛ آماری که نشانگر کاهشی شش درصدی نسبت به ماه قبل از آن است.

بر اساس همین ارزیابی تعداد موشک‌های شلیک‌شده روسیه هم در ماه دسامبر، ۱۸ درصد کمتر از ماه نوامبر بوده است.

این ارزیابی در عین حال از کاهش جزئی موفقیت اوکراین در رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای روسیه هم حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ موفقیت اوکراین در ماه نوامبر ۸۲ درصد بوده که در ماه دسامبر به ۸۰ درصد کاهش یافته است.

این افت اگرچه به لحاظ عددی چندان چشمگیر نیست؛ اما در صورت تکرار می‌تواند برای مسئولان دفاعی اوکراین و اروپا به منزله هشداری جدی تلقی شود.