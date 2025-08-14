تحلیلگر اسرائیلی: اسرائیل در هفتهها و ماههای آینده به ایران حمله نخواهد کرد
تنشها میان ایران و اسرائیل در هفتههای آینده ادامه خواهد یافت و اسرائیل با دقت بر اوضاع داخل ایران نظارت خواهد کرد، از جمله بر بحثها دربارهٔ چگونگی برخورد با مسئلهٔ مذاکرهٔ با آمریکا. این تحلیل ایهود اِیلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل و نویسندهٔ کتاب «راهبردهای اسرائیل در خاورمیانه؛ پرونده ایران» ساکن بوستون است که در گفتوگو با رادیو فردا میگوید اسرائیل در هفتهها و ماههای آینده به ایران حمله نخواهد کرد ولی جنگ سرد میان دو کشور ادامه خواهد یافت.
از همین مجموعه
-
مرداد ۲۲, ۱۴۰۴
«بنیصدرسازی» پزشکیان؛ تکرار تاریخ یا تاکتیک فشار سیاسی؟
-
مرداد ۲۱, ۱۴۰۴
بررسی کتاب «شاهنشاه؛ انقلاب ایران» در گفتوگو با آرش عزیزی
-
-
-
مرداد ۱۸, ۱۴۰۴
زنگزور و تغییر توازن قدرت در منطقه در گفتوگو با خاتین اوغلو
-
مرداد ۱۸, ۱۴۰۴
گلریز: اسرائیل افزایش سرکوب در ایران را به نفع خود میداند