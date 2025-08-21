شاهنامهٔ رایگان در تاجیکستان؛ ادبیات برای مردم یا سیاست برای دولت؟

از شرق تا غرب تاجیکستان، خانواده‌ها این روزها دو جلد شاهنامهٔ فردوسی را رایگان دریافت می‌کنند؛ اقدامی دولتی که به نام فرهنگ و هویت ملی گره خورده، اما مخالفان و منتقدان خود را هم دارد. در گفت‌و‌گو با کیومرث عطا، همکار رادیو آزادی، از اهداف دولت تاجیکستان برای توزیع رایگان شاهنامه پرسیدیم.