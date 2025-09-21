لینک‌های قابلیت دسترسی

چرا پس گرفتن پایگاه هوایی بگرام در افغانستان برای ترامپ مهم است؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افغانستان را تهدید کرد که اگر پایگاه استراتژیک ِهوایی بَگرام به کنترل آمریکا بازگردانده نشود، افغانستان  با «اتفاقات بدی» روبه‌رو خواهد شد. طالبان در افغانستان نیز ضمن رد ِاین خواست در بیانیه‌ای از واشینگتن خواسته است به تعهداتش پایبند بماند و به‌جای تکرار رویکردهای شکست‌خوردۀ گذشته، سیاست واقع‌گرایانه و عقلانی را در پیش گیرد. الهه روانشاد دربارۀ اهمیت  پایگاه هوایی بَگرام برای دونالد ترامپ دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا را جویا شده است.

