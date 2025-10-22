قوه قضائیه از بانک مرکزی خواست از اختیار خود برای انحلال بانک آینده استفاده کند

رئیس قوه قضائیه میگوید «مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده است» تا از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده برای «انحلال یا اصلاح» آن استفاده کنند و هشدار داد اگر مسئولان بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط به اختیارات قانونی خود عمل نکنند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
غلامحسین محسنی اژهای روز سهشنبه ۲۹ مهر در ایلام همچنین گفت مسئولان بانک مرکزی «ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری (انحلال) میشدند، اما بعدها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند».
در ماههای اخیر، بانک آینده با مجموعهای از مشکلات مالی و نظارتی روبهرو شده که از جملۀ آنها گزارشهای متعدد دربارۀ زیان انباشتۀ سنگین، نسبت کفایت سرمایۀ منفی، اضافهبرداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول عنوان شده است.
گزارشها حاکی است زیان انباشتۀ این بانک به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و «عملاً یک بانک ورشکسته است».
در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت کفایت سرمایه بانک بهصورت منفی حدود ۱۴۰ درصد اعلام شد که نشاندهندۀ ناترازی شدید این بانک بوده است.
دیگر گزارشهای اقتصادی نیز میگوید اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که در گزارشهای بعدی این رقم به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا انتهای خرداد همان سال رسیده است؛ وضعیتی که از آن بهعنوان نقش مؤثر در تورمزایی یاد میشود.
بانک آینده متهم به تخلف در اعطای تسهیلات کلان بدون وثایق کافی و سرمایهگذاریهای پرریسک از جمله پروژههای املاک و مستغلات است.
پیشتر گزارش شده بود وزارت اقتصاد از چند سال پیش عملاً مدیریت بانک آینده را در اختیار گرفته است، به این معنا که سهامداران این بانک دیگر دخالتی در ادارۀ آن ندارند.
ابزارهایی که بانک مرکزی میتواند با تکیه بر آنها بانکهایی را اصلاح یا منحل کند شامل افزایش سرمایه اجباری، تعیین تکلیف هیئتمدیره و مدیرعامل، تعیین سرپرستی موقت، اعمال محدودیتها در تراکنشها و در صورت لزوم ارجاع پروندههای تخلف به مراجع قضایی است.
اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه در فضای عمومی عملاً فشار بر نهاد ناظر را افزایش میدهد، با این حال، بانک مرکزی هنوز واکنش رسمی به این اظهارات نشان نداده است.
اما برخی وبسایتهای اقتصادی ازجمله «تجارتنیوز» ادعا کردند روند ادغام بانک آینده در بانک ملی از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد. این وبسایت خبری در عین حال اضافه کرد که همچنان تلاشهایی برای جلوگیری از انحلال بانک آینده در دست اقدام است.
بانک آینده یکی از بانکهای خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت. این بانک ابتدا با جذب سپردههای قابل توجه و فعالیت گسترده وارد بازار شد، اما در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده است.