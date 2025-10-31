عملیات زمینی اسرائیل در لبنان؛ جوزف عون به ارتش دستور مقابله با هرگونه تجاوز داد

در حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان، یک کارمند شهرداری در بلیدا کشته و یک سالن مذهبی نیز در روستای مرزی عدیسه منفجر شد؛ رویدادهایی که واکنش شدید مقامهای لبنانی را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای اسرائیلی شامگاه پنجشنبه ۸ آبان، در یک عملیات زمینی که از آغاز آتشبس جاری بیسابقه است، به ساختمان شهرداری بلیدا یورش بردند و در جریان این حمله یک کارمند شهرداری به نام ابراهیم سلامه را کشتند.
شهردار بلیدا اعلام کرد سلامه در حین انجام وظیفه بوده و نیروهای اسرائیلی پس از چند ساعت حضور در محل، بامداد جمعه عقبنشینی کردند.
ارتش اسرائیل با تأیید این حمله گفت نیروهایش در حال عملیات علیه زیرساختهای حزبالله بودهاند و حین این عملیات به یک «مظنون» شلیک کردهاند.
با وجود آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ با گروه شبهنظامی حزبالله، اسرائیل هنوز نیروهایی در پنج منطقه جنوب لبنان دارد و به حملات هوایی خود ادامه داده، اما این نخستین بار است که گزارش میشود حمله بهصورت زمینی انجام شده است.
خبرگزاری رسمی لبنان همچنین گزارش داد که نیروهای اسرائیلی روز در روستای مرزی عدیسه، یک سالن مخصوص برگزاری مراسم مذهبی را منفجر کردند. همزمان، پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت در ارتفاع پایین گزارش شد.
در پی این حملات، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در دستوری بیسابقه به فرمانده ارتش از او خواست که نیروهای نظامی کشور «در دفاع از خاک لبنان و امنیت شهروندان، با هرگونه تجاوز اسرائیلی به مناطق آزادشدۀ جنوب مقابله کنند».
نخستوزیر نواف سلام نیز این حمله را «تعدی آشکار به نهادهای دولتی و حاکمیت لبنان» خواند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای گفت نیروهایش در جریان عملیاتی برای «نابودی زیرساختهای تروریستی حزبالله» در منطقه بلیده، با یک مظنون روبهرو شده و به «تهدید فوری علیه نیروها» شلیک کردهاند. این ارتش افزود که حادثه در حال بررسی است و مدعی شد حزبالله از ساختمان شهرداری «برای فعالیت نظامی تحت پوشش تأسیسات غیرنظامی» استفاده میکرده است.
حزبالله در بیانیهای این اقدام را «قتل عمد در کمال خونسردی» خواند و از رئیسجمهور لبنان برای صدور دستور مقابله با تجاوزات اسرائیل قدردانی کرد.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان نیز با ابراز «نگرانی عمیق»، این حمله را نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تجاوزی آشکار به حاکمیت لبنان دانستند.
حزبالله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، پس از جنگ سال گذشته بهطور چشمگیری تضعیف شده و ایالات متحده در ماههای اخیر فشار خود را بر دولت لبنان برای خلعسلاح این گروه افزایش داده است.
نمایندۀ ویژه آمریکا، مورگان اورتگاس، هفته گذشته در نشست ناظران آتشبس در شهر مرزی ناقوره، از «تصمیم دولت لبنان برای قرار گرفتن همۀ سلاحها تحت کنترل دولت تا پایان سال» استقبال کرد و گفت ارتش لبنان باید این طرح را بهطور کامل اجرا کند.