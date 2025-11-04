رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، از نخستین حضور تعدادی از زنان فوتبال‌دوست در ورزشگاه مشهد استقبال کرد.

در دور سوم جام حذفی فوتبال ایران، تیم نساجی مازندران به دلیل آماده‌نبودن ورزشگاه خانگی‌اش، مسابقه مقابل تیم شهید قندی یزد را در شهر مشهد برگزار کرد.

در این دیدار تعدادی از زنان و دختران طرفدار تیم نساجی هم موفق شدند مسابقه را از نزدیک و از سکوهای ویژه تماشا کنند. به این ترتیب، ورزشگاه امام رضای مشهد، برای نخستین بار شاهد حضور تماشاچیان زن بود. موضوعی که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم آن‌را «تحولی دلگرم‌کننده» توصیف کرد.

بحث حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران در بیش از چهار دهه گذشته، همواره موضوعی حساس و چالش‌برانگیز بوده و از جمله در رشته فوتبال، تا همین اواخر امکان‌پذیر نبوده است.

طی چند سال اخیر اما، با فشار جدی فدراسیون جهانی و در سایه احتمال تنبیه و محرومیت حضور تیم‌های ایرانی در مسابقات بین‌المللی، مقامات ورزشی و سیاسی جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند شرایط حضور محدود و مشروط زنان در سکوهای ویژه برخی ورزشگاه‌ها را مهیا کرده و به این ترتیب، مانع از تدابیر تنبیهی فدراسیون جهانی شوند.

با وجود این، همین حضور محدود و مشروط هم در برخی شهرها، از جمله مشهد میسر نشده بود؛ موضوعی که عمدتاً به مخالفت جدی احمد علم‌الهدی، متولی آستان قدس، با این امر مرتبط بوده است.

در این میان، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا که در سال‌های اخیر نشان داده که سیاست گفت‌وگو و روابط مستقیم و شخصی با مسئولان ایرانی را به اعمال فشار ترجیح می‌دهد، به سرعت از نخستین حضور زنانی که عمدتاً از نزدیکان بازیکنان تیم نساجی بودند، در ورزشگاه مشهد تقدیر کرد.

آقای اینفانتینو با اشاره به حضور ۴۵ هزار زن در ورزشگاه اصفهان برای تماشای مسابقه سپاهان و پرسپولیس در حدود ۱۰ ماه پیش و همینطور حضور نزدیک به ۳ هزار زن و دختر در ورزشگاه آزادی در شهرآورد دو سال پیش تهران، شکسته‌شدن طلسم حضور زنان در ورزشگاه مشهد را، «گامی نخستین و دلگرم‌کننده» خواند.

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در ادامه گفته امیدوار است شاهد گشایش بیشتر ورزشگاه‌های فوتبال به روی زنان ایران و سایر کشورهایی که همچنان محدودیت‌های مشابهی را اعمال می‌کنند، باشد.

از سوی دیگر تشکل حقوق بشری به نام «گروه ورزشگاه‌های باز» (Rights group Open Stadiums) که برای حق حضور دختران در سکوهای ورزشگاه‌ها فعالیت می‌کند و پیشتر هم، خواستار محرومیت تیم ملی ایران از شرکت در جام جهانی قطر شده بود، بر تعداد محدود زنان حاضر در ورزشگاه مشهد تأکید کرد.

این گروه همزمان یادآوری کرده که ورزشگاه امام رضای مشهد، همان استادیومی است که شاهد برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با زنانی بود که قصد تماشای دیدار انتخابی تیم‌های ملی ایران و لبنان برای مسابقات جام جهانی قطر را داشتند و سازمان دیدبان حقوق بشر هم درباره آن حوادث، گزارشی ارائه کرده بود.



