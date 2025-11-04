سفر هیئت نظامی ایران به بلاروس و «تلاش» مینسک برای تولید بومی پهپاد شاهد
خبرگزاریهای داخل ایران از سفر یک هیئت نظامی ایران به مینسک، پایتخت بلاروس، خبر دادهاند. قرار است این هیئت نظامی تا ۱۴ آبان در بلاروس بماند و علاوه بر ملاقات با مقامهای نظامی این کشور، از چند مرکز نظامی هم بازدید کند. این در حالی است که پیشتر گزارشهایی مبنی بر تولید پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران در خاک بلاروس منتشر شده بود. آندری شالیوها*، خبرنگار تحقیقی بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در ویلنیوس، در گفتوگو با هومن عسکری از رادیوفردا، درباره دیدار مقامهای نظامی تهران و مینسک و شواهد ساخت پهپادهای ایرانی در بلاروس گفته است.
