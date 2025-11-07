ثبات قیمت گوشت، مرغ و لبنیات، که از ارکان اصلی سبد هزینه خانوار ایرانی است، این روزها نه با فشارهای معمول بازار بلکه با یک تخلف پیچیده و سازمان‌یافته به نام «خالی‌فروشی» تهدید می‌شود. این بحران از مبادی ورودی کالا و گمرک آغاز شده، دامداران را به ورطه ورشکستگی کشانده و اکنون سفره‌های مردم را هدف قرار داده است. «خالی‌فروشی» از گمرک آغاز شد، دامداران را به ورطۀ ورشکستگی کشاند و اکنون سفره‌های مردم را هدف قرار داده است. این گزارش به جزئیاتی از این موضوع پرداخته است.