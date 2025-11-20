سرویس مجارستانِ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که پنج سال پیش برای ارائه اخبار و اطلاعات دقیق و مستقل به مردم مجارستان دوباره راهاندازی شده بود، از نیمهشب جمعه ۳۰ آبان فعالیت خود را متوقف میکند.
این سرویس در پیامی به مخاطبان اعلام کرد که تیمش «با نهایت تلاش و تعهد برای ارائه روزنامهنگاری مستقل به مخاطبان در مجارستان کار کرده است».
محتوای این سرویس همچنان بهصورت آنلاین در دسترس خواهد ماند.
در این بیانیه آمده است: «ما از اعتماد، همراهی و حمایتی که خوانندگانمان به ما نشان دادهاند، صمیمانه سپاسگزاریم.»
استیو کَپِس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از عملکرد روزنامهنگاران سرویس مجارستانی قدردانی کرد.
او گفت: «حرفهایگری، تعهد و نقش بیوقفۀ آنها در پیشبرد مأموریتِ ما بهطور معناداری در موفقیت ما اثرگذار بوده است و ما عمیقاً قدردان هر آنچه آنان برای این سازمان به ارمغان آوردهاند، هستیم.»
سرویس مجارستانی در سال ۲۰۲۰ به دستور کنگره آمریکا بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از آن، این سرویس بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۳ فعال بود.
آژانس رسانههای جهانی آمریکا (USAGM)، که بر رادیو اروپای آزاد/رادیوآزادی، صدای آمریکا و دیگر رسانههای بینالمللی این کشور نظارت میکند، ۱۴ آبان امسال به کنگره اطلاع داد که قصد دارد سرویس مجارستانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تعطیل کند. این تصمیم از ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اجرایی میشود.
تیبور وُوِش، رئیس سرویس مجارستانی، گفت: «ما از توجه و حمایت مخاطبان از نخستین روز آغاز دوبارۀ فعالیتمان سپاسگزاریم و افتخار داشتیم گزارشها و داستانهایی منحصربهفرد و اصیل برای آنان تولید کنیم.»