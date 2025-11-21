استاندار مازندران از مصدوم شدن دست‌کم ۲۰ نفر از نیروهای مردمیِ همیار طبیعت در جریان مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس خبر داد. این آتش‌سوزی از حدود سه هفته پیش آغاز شده و هنوز به‌طور کامل مهار نشده است.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، روز جمعه ۳۰ آبان، با اعلام این خبر گفت عملیات اطفای حریق در جنگل روستای الیت مرزن‌آباد از توابع شهرستان چالوس با مشارکت بالگردها و گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی ایران هم از انجام دو سورتی پرواز هواپیمای آب‌پاش ایلوشین در صبح روز جمعه خبر داد.

رضا افلاطونی در توضیح تأخیر استفاده از ایلوشین برای کمک به مهار آتش‌سوزی گفت: «در پی هماهنگی‌های به عمل آمده با معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر صخره‌ای و سخت‌گذر بودن کانون‌های آتش‌سوزی و و شیب تند جنگل الیت، بیان شد که اطفای حریق و مهار آن جز با این هواپیما ممکن نیست که این مرکز هم با این خواسته موافقت کرد.»

مقامات رسمی می‌گویند آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس که از دهم آبان آغاز شد، پس از چند روز مهار شد و «مرحلۀ دوم آتش‌سوزی از روز شنبۀ این هفته» شروع شد. اما فعالان محیط زیست و مردم محلی می‌گویند این آتش‌سوزی در سه هفتۀ اخیر به‌طور پیوسته ادامه داشته و مهار نشده بوده است.

به‌گفتۀ رئیس سازمان منابع طبیعی، حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش‌سوزی شده بود که آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده اما تنۀ آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه‌های ملی هنوز شعله‌ور است.

گرمای هوا از یک سو و سخت‌گذر بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشۀ درختان خشک‌شده از عوامل گسترش و ادامه‌دار شدن آتش‌سوزی عنوان شده است.

استاندار مازندران اعلام کرد در حال حاضر حدود ۳۰۰ نیروی امدادی، محیط‌بان، نیروهای هلال‌احمر و مردم محلی با کمترین امکانات و در مسیرهای دشوار کوهستانی خود را به مناطق درگیر آتش می‌رسانند.

تصاویر منتشرشده از شب‌های اخیر هم دشواری وضعیت و تلاش چشمگیر نیروهای امدادی و داوطلب برای مقابله با آتش را نشان می‌دهد.

یک مقام ادارۀ منابع طبیعی مازندران نیز با اشاره به «حرکت مردمی خودجوش در این منطقه» گفت گروه‌هایی از یگان‌های حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست و هلال احمر هم پای کار آمده‌اند.

مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی مازندران، منشأ اصلی آتش‌سوزی را عامل انسانی معرفی کرده و گفته است؛ «متأسفانه افراد متفرقه‌ای با سهل‌انگاری باعث ایجاد آتش شده‌اند و این آتش‌سوزی در اثر عوامل طبیعی در کل نبوده است.»

جنگل‌های هیرکانی، که حدود ۶۶۰ هزار هکتار آن در مازندران واقع است، از کهن‌ترین زیست‌بوم‌های جهان و میراثی ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو است که نوار سبزی از سواحل جنوبی دریای خزر را در بر می‌گیرد و بیش از ۴۰ میلیون سال قدمت دارد.

این جنگل‌ها که تنها بازمانده‌های جنگل‌های پهن‌برگ دوران سوم زمین‌شناسی به‌شمار می‌روند، پناهگاه هزاران گونۀ گیاهی و جانوری نادر هستند و نقشی حیاتی در تنظیم اقلیم، تولید اکسیژن، حفظ منابع آب، جلوگیری از فرسایش خاک و پایداری محیط‌ زیست شمال ایران ایفا می‌کنند.