یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۰۸

ادامه آتش‌سوزی‌ها و هوای ناسالم؛ تحلیل سعید پیوندی از بحران حکمرانی در ایران

ادامه آتش‌سوزی‌ها و هوای ناسالم؛ تحلیل سعید پیوندی از بحران حکمرانی در ایران
ادامه آتش‌سوزی‌ها و هوای ناسالم؛ تحلیل سعید پیوندی از بحران حکمرانی در ایران

بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران آتش‌سوزی در جنگل الیت در دل جنگل‌های باستانی هیرکانی در ایران بعد از گذشت حدود سه هفته همچنان ادامه دارد. بحرانی که به گفته کنشگران محلی در دست‌کم دو هفته اول با بی‌اعتنایی مسئولان رسمی و برخورد امنیتی مواجه شده بود. در همین حال بحران آلودگی هوا در شماری از نقاط کشور از جمله تهران به سطح ناسالم و در برخی مناطق به وضعیت قرمز رسیده است. در حالی که مدارس تعطیل شده‌اند، شاخص آلودگی هوا هم در سایت رسمی کنترل کیفیت هوا غیرفعال شده است. سعید پیوندی، جامعه‌شناس ساکن پاریس، دربارهٔ بحران‌های پیش‌روی ایران و ریشه عدم موفقیت در مواجهه با آن‌ها می‌گوید.

