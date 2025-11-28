فرزاد مرادی از ناصر مسعودی، «بلبل گیلان»، میگوید
ناصر مسعودی، خواننده، آهنگساز و نوازندهٔ برجسته و نامدارِ گیلان که به دلیل فعالیتهای هنریاش در موسیقی محلی گیلکی به «بلبل گیلان» معروف بود، در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او بیش از ۵۰۰ آهنگ شامل بیش از ۲۵۰ ترانهٔ محلی گیلکی و ۲۰۰ قطعهٔ فارسی و سنتی از خود به یادگار گذاشت. فرزاد مرادی، خواننده و نوازندۀ گروه رستاک، در گفتوگو با رادیو فردا در مورد او میگوید.
از همین مجموعه
-
آذر ۰۶, ۱۴۰۴
فرمان حکومتی خامنهای برای برخورد با بیحجابی
-
-
آذر ۰۵, ۱۴۰۴
«میراث من برای فروش» با قطعهای گمشده از کاخ مروارید
-
آذر ۰۵, ۱۴۰۴
وضعیت سودان پس از درگیریهای خونین و آتشبس شکننده
-
-