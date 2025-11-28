ناصر مسعودی، خواننده، آهنگساز و نوازندهٔ برجسته و نامدارِ گیلان که به دلیل فعالیت‌های هنری‌اش در موسیقی محلی گیلکی به «بلبل گیلان» معروف بود، در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او بیش از ۵۰۰ آهنگ شامل بیش از ۲۵۰ ترانهٔ محلی گیلکی و ۲۰۰ قطعهٔ فارسی و سنتی از خود به یادگار گذاشت. فرزاد مرادی، خواننده و نوازندۀ گروه رستاک، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد او می‌گوید.