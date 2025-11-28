.
خامنهای «در حصر خودخواسته برنامهای برای جمهوری اسلامی در حال گذار ندارد»
رهبر جمهوری اسلامی در تازهترین سخنرانی خود ارسال پیغام برای دولت ایالات متحده را «دروغ محض» خواند و گفت که جمهوری اسلامی «در پی همکاری و ارتباط» با آمریکا نیست. میثم بادامچی کارشناس فلسفه سیاسی در پراگ در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، برهم زدن هرگونه احتمال مذاکره با آمریکا تنها نقشی است که آیتالله خامنهای برای خود قائل است با برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا گفتوگو کرده است.
از همین مجموعه
-
آذر ۰۷, ۱۴۰۴
فرزاد مرادی از ناصر مسعودی، «بلبل گیلان»، میگوید
-
آذر ۰۶, ۱۴۰۴
فرمان حکومتی خامنهای برای برخورد با بیحجابی
-
-
آذر ۰۵, ۱۴۰۴
«میراث من برای فروش» با قطعهای گمشده از کاخ مروارید
-
آذر ۰۵, ۱۴۰۴
وضعیت سودان پس از درگیریهای خونین و آتشبس شکننده
-