رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین سخنرانی خود ارسال پیغام برای دولت ایالات متحده را «دروغ محض» خواند و گفت که جمهوری اسلامی «در پی همکاری و ارتباط» با آمریکا نیست. میثم بادامچی کارشناس فلسفه سیاسی در پراگ در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، برهم زدن هرگونه احتمال مذاکره با آمریکا تنها نقشی است که آیت‌الله خامنه‌ای برای خود قائل است با برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.