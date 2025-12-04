تأیید حضور اسرائیل در مسابقات یورو ویژن؛ چهار کشور اروپایی آن را تحریم کردند

هیئت برگزاری مسابقات موسیقی «یورو ویژن»، با وجود مخالفت جدی برخی کشورهای اروپایی، عصر پنجشنبه ۱۳ آذرماه اعلام کرد که نمایندهٔ اسرائیل میتواند در مسابقات سال ۲۰۲۶ شرکت کند.
برگزارکنندگان این رقابتها حاضر به رأیگیری در این زمینه نشدند و تصمیم به مجاز دانستن حضور اسرائیل را به شکل مستقیم و یکجانبه اعلام کردند؛ اقدامی که اعلام تحریم این رقابتها از سوی اسپانیا، جمهوری ایرلند، هلند و اسلوونی را بهدنبال داشت.
این چهار کشور پیشتر گفته بودند که بهدلیل اقدامات ارتش اسرائیل در جنگ غزه مخالف حضور این کشور در دوره آتی مسابقات یورو ویژن هستند و تهدید کرده بودند در صورت صدور مجوز حضور اسرائیل، این رقابتها را تحریم خواهند کرد.
از سوی دیگر، آلمان هم تهدید کرده بود که در صورت تصمیم برگزارکنندگان به ممانعت از حضور اسرائیل، این مسابقات را ترک خواهد کرد.
عصر پنجشنبه، اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا یا ایبییو، نشستی را در ژنو سوئیس برگزار کرد و ضمن مخالفت با رأیگیری در مورد حضور اسرائیل، اعلام کرد که مقرراتی را با هدف مقابله با تلاش دولتها برای تأثیرگذاشتن بر این مسابقات تصویب کرده است.
«خلاف وجدان»
بلافاصله پس از اعلام تصمیم ایبییو، نمایندگان رسانههای تصویری ایرلند، هلند، اسپانیا و اسلوونی خروج خود از این مسابقات پربیننده را اعلام کردند.
آرتیای، رادیو تلویزیون جمهوری ایرلند در بیانیهای اعلام کرد که معتقد است با توجه به از دست رفتن جان تعداد زیادی از مردم غزه و ادامه بحران انسانی حاکم بر این منطقه که همچنان جان بسیاری را تهدید میکند، شرکت ایرلند در این رقابت در کنار اسرائیل، «بیوجدانی» خواهد بود.
تلویزیون هلند هم اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که «در شرایط کنونی، شرکت در این رقابتها با ارزشها و معیارهای عمومی این سازمان سازگاری ندارد».
نمایندگان رسانهای چهار کشور تحریمکننده مسابقات، با اشاره به شمار بالای کشتهشدگان غیر نظامی در غزه، اسرائیل را به «تمسخر مقرراتی که با هدف بیطرف بودن این رقابت تبیین شده»، متهم کرده بودند.
از سوی دیگر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل از ایبییو و سایر حامیان کشورش تشکر کرد.
آقای هرتزوگ گفت: «از اینکه اسرائیل بار دیگر در مسابقات موسیقی یورو ویژن حضور خواهد داشت، خوشحالم و امیدوارم که این رقابت همچنان به عنوان مبلغ و مشوق فرهنگ، موسیقی، دوستی بین ملل و درک فرهنگی فرامرزی باقی بماند».
یووال رافائل، نماینده اسرائیل در مسابقات سال ۲۰۲۵، یکی از خوانندههای حاضر در جشنواره موسیقی «نووا» بود که در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هدف حمله گروه افراطی حماس قرار گرفت؛ گروهی که از سوی آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشود.
در آن حمله ۱۲۰۰ تن کشته شده و ۲۵۱ تن هم گروگان گرفته شدند. بر اساس آمارهای نهادهای پزشکی فلسطینی، در نتیجه عملیات تلافیجویانه ارتش اسرائیل، تاکنون بیش از ۷۰ هزار تن در غزه کشته شده و صدها هزار تن هم آواره شدهاند.
یووال رافائل در مسابقات سال ۲۰۲۵، در مجموع رأی هیئت داوران و آرای مردمی، به مقام دوم رسید؛ موضوعی که شائبه «کارزار غیرمنصفانه دولت اسرائیل برای جمعآوری رأی برای نماینده این کشور» را هم بهوجود آورده بود.