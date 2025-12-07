خبرگزاری فرانسه، در سالگرد سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، بهنقل از منابع خود نوشت نیروها و دیپلماتهای ایرانیِ حامی بشار اسد چند روز پیش از فرار او متوجه نشانههای فروپاشی شدند و بشار اسد را رها کردند.
این خبرگزاری بهنقل از یک افسر سابق سوری نوشت فرمانده ایرانی او بهنام «حاج ابراهیم» ۱۵ آذرماه سال گذشته در برابر حدود ۲۰ افسر و سرباز سوری گفت «از امروز دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه وجود نخواهد داشت. ما میرویم. همهچیز تمام شده است».
دو کارمند سوری کنسولگری ایران در دمشق هم گفتهاند تا عصر پنجم دسامبر (۱۵ آذر) کنسولگری ایران خالی شده بود.
۱۵ آذر سه روز پیش از روزی بود که مخالفان مسلح وارد دمشق، پایتخت سوریه، شدند و بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه، به همراه خانواده و شماری از سران حکومتش به روسیه گریختند.
خبرگزاری فرانسه هویت این افسر سوری را «بهدلیل نگرانی از جانش» فاش نکرده و رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید این اطلاعات نیست.
این افسر سوری همچنین گفته است در آن زمان «میدانستیم اوضاع خوب پیش نمیرود، اما نه تا این حد»، و افزوده است به آنها دستور داده شد اسناد محرمانه را از بین ببرند و «یک ماه حقوق پیشاپیش دریافت کردیم و به خانه بازگشتیم».
حکومت بشار اسد نزدیکترین متحد منطقهای جمهوری اسلامی ایران و مسیر نفوذ و تسلط تهران در دیگر مناطق خاورمیانه بود و بههمین دلیل، برای جلوگیری از سقوط رژیم اسد، نزدیک به ۱۲ سال با مخالفانش جنگید.
اما سرانجام حکومت اسد در عملیات برقآسای مخالفان مسلح که از گروههای اسلامگرا تشکیل شده بودند، سقوط کرد؛ عملیاتی که هفتم آذر آغاز شد و پس از تنها ۱۲ روز به نتیجه رسید.
خبرگزاری فرانسه در گزارش تازهاش بهنقل از دو کارمند سوری کنسولگری ایران در دمشق که خواستهاند نامشان فاش نشود، نیز نوشت تا عصر پنجم دسامبر (۱۵ آذر) کنسولگری ایران خالی شده بود و دیپلماتهای ایرانی با عجله از مرز به سمت بیروت گریختند.
در گذرگاه مرزی جدید یابوس، اصلیترین نقطهٔ عبور میان سوریه و لبنان، رانندگان تاکسی و کارکنان سابق این گذرگاه نیز از «ازدحام عظیم» در روزهای پنجم و ششم دسامبر (۱۵ و ۱۶ آذر) و «انتظار هشتساعته برای عبور از مرز» خبر دادند.
دو کارمند سوری کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق به خبرگزاری فرانسه گفتند ایرانیها در آن روز به کارکنان سوری خود گفتند در خانه بمانند و سه ماه حقوق هم پیشاپیش به آنها پرداخت کردند.
براساس ادعای این گزارش، تا صبح ششم دسامبر (۱۶ آذر)، سفارت، کنسولگری و تمام مواضع امنیتی ایران تخلیه شده بود.
دیماه سال گذشته، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران هم در یک سخنرانی که جنجالی شد، اذعان کرده بود که حکومت ایران در سوریه متحمل یک «شکست بسیار بد» شد.
بهروز اثباتی که سالها از فرماندهان بلندپایه «نیروهای مستشاری ایران» در سوریه بود، گفت «سوریه را از دست دادیم؛ باختیم، ضربه خوردیم، خیلی هم برایمان سخت بود».
یک افسر سابق ارتش سوریه هم که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت «در روز پنجم دسامبر (۱۵ آذر ۱۴۰۳)، یک مقام ارشد نظامی ایران با نام حاج جواد، همراه با چند افسر و سرباز ایرانی، به پایگاه روسیه در حمیمیم در ساحل مدیترانه منتقل شدند و از آنجا به تهران پرواز کردند».
یک افسر دیگر بهنام محمد دیبو نیز در محل پایگاه ایرانی متروک نزدیک حلب، گفت پس از سقوط شهر، «حدود چهار هزار نیروی نظامی ایرانی از طریق پایگاه حمیمیم روسیه که در آن پناه گرفته بودند، تخلیه شدند». بهگفتهٔ او، برخی دیگر نیز از طریق زمینی از عراق یا لبنان گریختند.
محمد دیبو همچنین گفت خروج نیروهای جمهوری اسلامی ایران آنقدر شتابزده بود که «وقتی ما وارد پایگاههایشان در استان حلب شدیم، گذرنامهها و مدارک شناسایی افسران ایرانی را پیدا کردیم که حتی فرصت جمعآوریشان را نداشتند».
پس از سقوط رژیم بسار اسد، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز ۱۹ دی برای پنجمین بار ضربات نظامی واردشده به گروههای متحد ایران در منطقه ازجمله سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه را بیاهمیت عنوان کرد.
او مدعی شد که «مقاومت رو به جلو» و جمهوری اسلامی در حال «نزدیک شدن به قله» است و حکومت او با وجود همهٔ فشارها و گفتهها در خصوص شکست در منطقه، از حمایت از «مقاومت» علیه اسرائیل دست نخواهد کشید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در عین حال فاش کرد که حکومت او تا آخرین روزها بر ادامه بقای حکومت اسد اصرار داشت و گفت نیروها و تجهیزات بیشتری در ایران برای اعزام و ارسال به سوریه آماده شده بود (برای جلوگیری از پیشروی نیروهای «هئیت تحریر الشام» و برای بقای اسد) اما آمریکا و اسرائیل «هم راه زمینی و هم راههای هوایی را بسته بودند و نگذاشتند».
پس از استقرار دولت موقت سوریه به ریاستجمهوری احمد الشرع، اغلب کشورهای منطقه سفارتخانههای خود در دمشق را بازگشایی کردند، اما جمهوری اسلامی ایران هنوز از گشایش مجدد سفارت خود در این کشور باز مانده است.