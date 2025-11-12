خودسوزی جوان اهوازی؛ شهردار اهواز استعفا کرد و چند مقام شهرداری برکنار شدند

استانداری خوزستان با اعلام خبر استعفای شهردار اهواز، از برکناری تعدادی از مقامات شهرداری این شهر خبر داد.

استانداری خوزستان چهارشنبه ۲۱ آبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رضا امینی شهردار اهواز از سمت خود کناره‌گیری کرده و همچنین معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه ۳، معاون شهرداری منطقه ۳ و مسئول اجرائیات شهرداری اهواز از سمت خود برکنار شدند.

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که پدر احمد بالدی، جوان ۲۰ ساله اهوازی که دست به خودسوزی زده بود، گفت تا خروج شهردار از شهر از تحویل گرفتن جنازه پسرش خودداری می‌کند.

احمد بالدی، روز ۱۱ آبان در اعتراض به مأموران اجرائیات شهرداری اهواز که دکه خانوادگی آنها را تخریب کرده بودند، اقدام به خودسوزی کرد و دچار سوختگی ۷۰ درصدی شد. وی به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان منتقل شد و روز سه‌شنبه درگذشت.

عصر پنجشنبه ۱۵ آبان شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند؛ جایی که احمد بالدی پس از خودسوزی بستری شد.

در پی واکنش‌های گسترده به جان باختن این جوان عرب اهل اهواز، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته ویژه داد.

پیش از اعلام خبر برکناری شهردار اهواز، دادستان اهواز از بازداشت شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری و آزادی آنها با قرار وثیقه خبر داده و گفته بود آنها از حضور در محل کار خود منع شده‌اند.

امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، دربارهٔ خودسوزی این جوان گفت که او یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود و با انقضای مهلت قرارداد، شهرداری چند بار خواستار تخلیه ملک تجاری شده بود.

به گفتهٔ او، علی‌رغم بی‌توجهی این جوان به درخواست شهرداری، معاون دادستانی اهواز به کلانتری محل دستور داده بود تخلیه این واحد با «رعایت کامل موازین، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود».

خلفیان شهرداری را متهم کرده که بدون توجه به تأکیدات مقام قضایی، شروط تعیین شده و «به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.»

پیش از این دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به تجمع اعتراضی گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری این جوان، تهدید کرده بود با کسانی که بخواهند از این رویداد برای «تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره‌برداری کنند»، برخورد قضایی خواهد شد.