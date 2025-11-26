لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۱۲

عراقچی در پاریس؛ کلید بن‌بست «نه جنگ، نه صلح» در دست اروپاست؟

عراقچی در پاریس؛ کلید بن‌بست «نه جنگ، نه صلح» در دست اروپاست؟
عراقچی در پاریس؛ کلید بن‌بست «نه جنگ، نه صلح» در دست اروپاست؟

با وجود گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه محور گفت‌وگوهای وزرای خارجه ایران و فرانسه برنامه اتمی ایران است، هنوز روشن نیست که پاریس و در سطحی گسترده‌تر اروپا چه نقشی می‌توانند در این روند ایفا کنند. به‌ویژه آن‌که تهران پیشتر اعلام کرده بود سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم ماشه، عملاً نقش و اثرگذاری خود را در این پرونده از دست داده‌اند و این آخرین ابزار آنها بوده است. در عین حال، همچنان مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال چه نوع مذاکره‌ای با غرب هستند و چه نتیجه‌ای را از این گفت‌وگوها دنبال می‌کنند.

