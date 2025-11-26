با وجود گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه محور گفت‌وگوهای وزرای خارجه ایران و فرانسه برنامه اتمی ایران است، هنوز روشن نیست که پاریس و در سطحی گسترده‌تر اروپا چه نقشی می‌توانند در این روند ایفا کنند. به‌ویژه آن‌که تهران پیشتر اعلام کرده بود سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم ماشه، عملاً نقش و اثرگذاری خود را در این پرونده از دست داده‌اند و این آخرین ابزار آنها بوده است. در عین حال، همچنان مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال چه نوع مذاکره‌ای با غرب هستند و چه نتیجه‌ای را از این گفت‌وگوها دنبال می‌کنند.