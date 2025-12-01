تعداد قربانیان سیل‌ و رانش مرگبار زمین در چند کشور جنوب قارۀ آسیا تا روز دوشنبه، دهم آذر، از یک‌هزار نفر فراتر رفت.

همزمان در سریلانکا و اندونزی، به‌عنوان مناطق به‌شدت آسیب‌دیده، نیروهای نظامی برای کمک به بازماندگان در مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

هفته گذشته باران‌های سیل‌آسا و مداوم، کل جزیره سریلانکا و بخش‌های بزرگی از جزیره سوماترای اندونزی، جنوب تایلند و شمال مالزی را در برگرفت.

باران‌های بی‌امان باعث شد ساکنان روی پشت‌بام‌ها منتظر نجات با قایق یا هلیکوپتر بمانند و روستاها به‌طور کامل از کمک‌رسانی محروم شوند.

پروبوا سوبيانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، که روز دوشنبه به سوماترای شمالی رسید، گفت: «امیدوارم بدترین مرحله سپری شده باشد». او افزود اولویت دولت اکنون «چگونگی ارسال فوری کمک‌های ضروری» به‌ویژه به مناطقی که است که دسترسی به آنجا کاملاً قطع شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پروبوا به‌دلیل بروز فاجعه‌ای که تاکنون دست‌کم ۵۰۲ کشته و بیش از ۵۰۰ مفقود برجا گذاشته، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.

او برخلاف همتای سریلانکایی خود، هنوز علناً درخواست کمک بین‌المللی نکرده است.

این حادثه مرگبارترین بلای طبیعی در اندونزی از زمان زلزله و سونامی عظیم سال ۲۰۱۸ در سولاوسی (با بیش از دو هزار کشته) محسوب می‌شود.

دولت سریلانکا سه ناو جنگی حامل کمک و دو کشتی دارای بیمارستان به مناطق به‌شدت آسیب‌دیده اعزام کرده، جایی که بسیاری از جاده‌ها همچنان غیرقابل عبور هستند.

سریلانکا درخواست کمک بین‌المللی کرد

در سریلانکا، دولت درخواست کمک بین‌المللی کرد و از هلیکوپترهای نظامی برای رسیدن به افرادی که در اثر سیل و رانش زمین ناشی از طوفان گرفتار شده‌اند، استفاده کرد.

مقامات سریلانکا روز دوشنبه اعلام کردند دست‌کم ۳۴۰ نفر جان باخته‌اند و تعداد زیادی همچنان مفقود هستند.

سطح آب در پایتخت، کلمبو، شب گذشته به اوج رسید، اما با توقف باران، امید می‌رود آب شروع به عقب‌نشینی کند، برخی مغازه‌ها و ادارات دوباره نیز باز شده‌اند.

مقامات می‌گویند میزان واقعی خسارت در منطقه مرکزی (به‌شدت آسیب‌دیده) تازه در حال مشخص شدن است، چون امدادگران در حال پاکسازی جاده‌های مسدود شده با درختانِ سقوط‌کرده و گل‌ولای هستند.

آنورا کومارا دیسانایاکه، رئیس‌جمهور که وضعیت اضطراری اعلام کرده، در نطق تلویزیونی به شهروندان این کشور گفت: «ما با بزرگ‌ترین و چالش‌برانگیزترین بلای طبیعی تاریخ خود روبه‌رو هستیم... اما قطعاً کشوری بهتر از قبل خواهیم ساخت».

این خسارات بدترین فاجعه در سریلانکا از زمان وقوع سونامی عظیم آسیا در سال ۲۰۰۴ (با حدود ۳۱ هزار کشته و بیش از یک میلیون بی‌خانمان) به‌شمار می‌رود.

خشم عمومی در تایلند

تا بعدازظهر یکشنبه باران در سریلانکا فروکش کرد، اما مناطق پایین‌دستی پایتخت همچنان زیر آب بودند و مقامات خود را برای عملیات بزرگ امدادی آماده می‌کردند. یک هلیکوپتر نظامی هم عصر یکشنبه درست در شمال کلمبو سقوط کرد.

بخش بزرگی از آسیا در فصل موسمی سالانه خود به‌سر می‌برد که معمولاً باران‌های سنگین، رانش زمین و سیل ناگهانی به‌همراه دارد. اما سیل اخیر اندونزی، تایلند و مالزی با طوفان گرمسیری نادری که باران بسیار سنگینی بر سوماترا ریخت، تشدید شد.

تغییرات اقلیمی نیز شدت طوفان‌ها را افزایش داده و به‌دلیل ظرفیت بیشتر جو گرم برای نگهداری رطوبت، رویدادهای بارندگی شدید را بیشتر کرده است.

در جنوب تایلند، این موج باران دست‌کم ۱۷۶ کشته برجا گذاشت؛ یکی از مرگبارترین سیل‌های این کشور در یک دهه اخیر.

دولت اقدامات امدادی را آغاز کرده اما انتقادهای عمومی از نحوه مدیریت سیل بالا گرفته و دو مقام محلی به‌دلیل قصور ادعایی تعلیق شده‌اند.

در آن‌سوی مرز در ایالت پِرلیس مالزی نیز که باران‌های سنگین بخش‌های وسیعی را زیر آب برد، دو نفر جان باختند.