یک مقام وزارت علوم در واکنش به آنچه آن را «رفتار نامتعارف» شماری از دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی سینا همدان خواند، اعلام کرد این وزارتخانه در حال تدوین «سیاستهای جدید» برای «آشناسازی» آنها با «آداب و رسوم» ایران است.
وحید شالچی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، روز شنبه ۲۶ مهر، بدون اشاره به جزئیات، در عین حال ادعا کرد ابعاد «قضیه» در رسانهها «بزرگنمایی» شده و دانشگاه با موارد اثباتشده «بدون اغماض» برخورد خواهد کرد.
اظهارات او پس از آن بیان میشود که حدود دو هفته پیش گزارشهایی از پیشنهاد برقراری رابطه توسط برخی دانشجویان خارجی مرد دانشگاه بوعلی سینا همدان از جمله پیشنهاد «صیغه» به برخی دانشجویان دختر این دانشگاه در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
خبرنامه امیرکبیر نیز نوشت گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر اینکه «برخی از دانشجویان عراقی بارها اقدام به مطرح کردن پیشنهاد ازدواج موقت و صیغه به دختران ایرانی کردهاند، حتی در مواردی که خانواده و همسر همراه آنها بوده است چنین پیشنهاداتی به برخی دانشجویان ایرانی داده شده است.»
به نوشتۀ این خبرنامۀ دانشجویی، «این موضوع باعث بروز نگرانی و نارضایتی گسترده در بین دانشجویان ایرانی شده است.»
خبرنامۀ امیرکبیر همچنین روز ۱۴ مهرماه ویدئویی از تجمع مقابل دانشگاه بوعلی سینا همدان منتشر کرد و نوشت این تجمع «در واکنش به این اتفاقات» و با «فراخوانی مردمی در شبکههای اجتماعی» شکل گرفته بود که «نیروی انتظامی با اعزام ماشین آبپاش تلاش کرد جمعیت معترض را متفرق کند».
با این حال وحید شالچی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، در واکنش به این گزارشها، راهکار این وزارتخانه را برگزاری «کارگاهها و برنامههایی» برای آشناکردن دانشجویان خارجی با «آداب و رسوم و فرهنگ ایران» عنوان کرده و افزوده به این وسیله قصد داریم «از آنها بخواهیم که دقت بیشتری در رعایت هنجارهای اجتماعی جامعه ایران داشته باشند.»
پس از افزایش شمار انتقادات و گزارشها در این زمینه در شبکههای اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا نیز در این زمینه اطلاعیهای صادر و اعلام کرده بود که «تا کنون شکایت رسمی در زمینه مسائل اخلاقی از سوی دانشجویان یا کارمندان علیه دانشجویان بینالملل دریافت نشده است.»
در این اطلاعیه آمده بود که گزارشهای دریافتی در مورد دانشجویان بینالملل به کمیته انضباطی، تاکنون تنها در «سه حوزه «مسائل آموزشی»، «رعایتنکردن ضوابط پوشش» و «استعمال دخانیات» بوده است.
در این اطلاعیه آمده بود که «در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی در اینباره، کارگروه ویژهای...برای دریافت و بررسی فوری هرگونه شکایت یا گزارش در اینباره تشکیل شده تا در کوتاهترین زمان، آنها را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را اطلاعرسانی نمایند.»
با این حال هنوز هیچ گزارش و اطلاعرسانی در این زمینه از سوی این دانشگاه منتشر نشده است.
خبرنامۀ امیرکبیر و شماری از فعالان در شبکههای اجتماعی در عین حال از «بازداشت» چند دانشجوی معترض به رفتار دانشجویان خارجی خبر داده بودند که گزارش شده که برخی از دانشجویان بازداشتی، آزاد شدهاند. رادیو فردا قادر به تأیید درستی این گزارشها نیست.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در آبان ۱۴۰۳ و به نقل از هاشم داداشپور، رئیس سابق سازمان امور دانشجویان ایران، منتشر کرد، حدود ۹۵ درصد از «۹۴ هزار دانشجوی بینالمللی» در ایران از عراق و افغانستان هستند و تنها حدود پنج هزار نفر از دیگر کشورها در ایران مشغول تحصیل هستند.
تیرماه ۱۴۰۲ نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در بیانیهای اقدام مقامهای حکومتی در «پذیرش نیروهای حشدالشعبی به عنوان دانشجو» را «لشکرکشی به دانشگاه» توصیف کرده و گفته بودند «حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمیپذیرند و در برابر آن مقاومت» میکنند.
اولینبار حسین موسوی بخاتی، معاون تعلیم و تربیت حشدالشعبی، ۱۸ تیر همان سال در سفری به تهران و پس از جلسهای با حضور رئیس دانشگاه تهران و بسیج اساتید این دانشگاه، از «توافق و همکاری با دانشگاه تهران» خبر داده بود.
این مقام حشدالشعبی، که از گروههای شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق است، گفته بود که براساس توافق انجام شده، «نیروهای حشدالشعبی تحت عنوان «دانشجو» و «برای تحصیل» به دانشگاه تهران اعزام میشوند.