پلیس فدرال بلژیک روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در جریان تحقیقات مرتبط با یک پروندهٔ فساد احتمالی، فدریکا موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بازداشت کرد.

تحقیقات پلیس بر روی پرونده‌ای مرتبط با یک برنامهٔ آموزش دیپلمات‌های جوان اروپایی متمرکز است.

فدریکا موگرینی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مسئول سیاست خارجی اتحادیه بود، در حال حاضر مدیریت کالج تحصیلات تکمیلی اروپا را بر عهده دارد.

پلیس فدرال بلژیک دفاتر این موسسه در شهر بروژ و همچنین نهاد خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا، موسوم به EEAS در بروکسل، را تفتیش کرد.

به‌دنبال یورش پلیس به این اماکن، خانم موگرینی همراه با معاون نهاد آموزشی و استفانو سانیو، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، که از سال ۲۰۲۱ تا سال گذشته دبیرکل EEAS بود، بازداشت شدند.

آنیتا هیپِر، سخنگوی کمیسیون اروپا، بدون اشاره به جزئیات، یورش پلیس بلژیک به اماکنی در این کشور را تأیید کرد.

بر اساس بیانیهٔ دفتر دادستانی کل اروپا، «سه مظنون در ارتباط با پروندهٔ کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجهٔ اتحادیه اروپا» بازداشت شده‌اند.

به دستور این نهاد قضایی، پلیس فدرال بلژیک خانه‌های مظنونین را هم تفتیش کرده است.

یک دورهٔ آموزشی ۹ ماههٔ ویژهٔ دیپلمات‌های جوان اروپایی در قلب این تحقیقات قرار دارد.

مجوز برگزاری این دوره در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲، از سوی EEAS به کالج اروپا مستقر در بلژیک اعطا شده بود. تحقیقات جاری، احتمال اعمال نفوذ به نفع کالج اروپا را مد نظر قرار داده است.

در بیانیهٔ دفتر دادستانی اروپا آمده که «ظن قوی‌ وجود دارد که اطلاعات محرمانهٔ مربوط به روند گزینش و اعطای مجوز برگزاری این دوره، در اختیار یکی از موسسات نامزد قرار گرفته بود».

در ادامهٔ این بیانیه آمده که «مظنونین، به کلاهبرداری در روند گزینش، فساد، تضاد منافع و نقض رازداری حرفه‌ای متهم هستند».

دادستانی اروپا البته تأکید کرده که تحقیقات برای راستی‌آزمایی این‌که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر، همچنان ادامه دارد.

دادستانی عمومی اروپا، مسئول رسیدگی به تخلفات و جرایم علیه منافع مالی اتحادیه اروپا است. دفتر ضد فساد اروپا هم از تحقیقات دادستانی در مورد این پروندهٔ پشتیبانی می‌کند.

خانم موگرینی، دیپلمات ۵۲ ساله ایتالیایی، مدیریت هر دو موسسهٔ کالج اروپا و خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

او در دورهٔ مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقش پررنگی در به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای ایران و غرب، موسوم به برجام داشت؛ توافقی که بعد از ده سال نافرجام ماند.

خانم موگرینی در آن دوره، سفری هم به ایران داشت و در سال‌های بعد نیز تلاش زیادی برای حفظ و زنده‌ نگه‌داشتن این توافق انجام داد.