فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر کشور فلسطین را به رسمیت شناختند

فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا و سن مارینو دوشنبه به جمع دولت‌های دیگری پیوستند که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

رهبران یا نمایندگان ارشد این کشورها دوشنبه ۳۱ شهریور در نشستی در سازمان ملل که به دعوت فرانسه و عربستان سعودی در آستانه دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، با تأکید بر حمایت از راهکار دو کشوری (وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار یکدیگر)، اعلام کردند کشور مستقل برای فلسطینیان را به رسمیت می‌شناسند.

رئیس‌جمهور فرانسه در این نشست با تأکید بر لزوم تلاش برای تحقق راهکار دوکشوری گفت اسرائیل و فلسطین باید در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند.

امانوئل مکرون هنگام سخنرانی خود که هیجان‌زده بود، گفت باید راه را برای صلح هموار کرد. او گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم صبر کنیم، وعده تشکیل یک کشور برای فلسطینیان تا به امروز محقق نشده است، زمان صلح فرا رسیده است، این یک وضعیت اضطراری است».

او در اشاره به وضعیت غزه گفت مردم این باریکه از جنگ و آوارگی خسته هستند. او افزود که احتمال کشته شدن تعداد بیشتری از غیرنظامیان، اخراج ساکنان غزه به مصر، اقدام اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به خاک خود، مرگ گروگان‌های اسرائیلی در غزه یا «ایجاد واقعیت‌هایی در صحنه که وضعیت را به‌طور برگشت‌ناپذیری تغییر دهد»، «بدترین اتفاقاتی» است که ممکن است هنوز رخ دهد.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین نسبت به سرنوشت پیمان‌های صلح ابراهیم و پیمان صلح اسرائیل و مصر ابراز نگرانی کرد و گفت رویدادهای احتمالی ممکن است صلح را برای مدت طولانی دیگر غیرممکن کند.





در ساعات پس از سخنرانی رئیس‌جمهور فرانسه، مقامات ارشد بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا و سن مارینو که در نشست مشترک یادشده شرکت داشتند، اعلام کردند به نام دولت‌های خود وجود کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پی سخنرانی رئیس‌جمهور فرانسه، گفت تشکیل کشور فلسطین «یک حق است نه یک پاداش.»

نخست‌وزیر اسرائیل پیشتر در واکنش به اقدام کانادا، بریتانیا، استرالیا و شمار دیگری از کشورها که در آغاز هفته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، گفته بود که این تصمیم «پاداشی به گروه تروریستی حماس» است که به اسرائیل حمله کرده و مردم این کشور را کشته و شهروندان اسرائیلی را به گروگان گرفته است.

دبیرکل سازمان ملل در سخنان خود افزود که حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و ربودن شهروندان این کشور را محکوم کرده و هیچ چیزی نمی‌تواند این حمله تروریستی هولناک را توجیه کند.

آقای گوترش افزود اما هیچ چیزی هم نمی‌تواند «مجازات جمعی» مردم فلسطین یا «پاکسازی قومی» را توجیه کند.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنانی از دفتر خود در شهر رام‌الله در کرانه باختری، از امانوئل مکرون «قدردانی عمیق» کرد و به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی فرانسه و کشورهای دیگر را «آغاز مسیری برگشت‌ناپذیر برای پایان دادن به فاجعه انسانی و اشغالگری اسرائیل» نامید.

آقای عباس که در پی تصمیم دولت دونالد ترامپ از سفر به آمریکا محروم شده و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز شرکت نخواهد کرد، در سخنرانی ویدیویی خود، تأکید کرد که اعلامیه تاریخی نیویورک برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی شمار زیادی از کشورها، یک اقدام مشروع بین‌المللی است که با ابتکار صلح عربی همخوانی دارد.

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هاشمی، که در نشست مشترک به میزبانی فرانسه و عربستان شرکت داشت، در سخنرانی خود گفت: «اینجا گرد آمده‌ایم تا صدای خود را برای صلح و عدالت و تنها راه تضمین امنیت در خاورمیانه و جهان، یعنی راه حل دوکشوری، بلند کنیم».

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، که کشورش اولین دولت در میان کشورهای گروه هفت در به رسمیت شناختن کشور فلسطین در آغاز این هفته بود، دوشنبه در نیویورک گفت اسرائیل قوانین بین‌المللی را در قبال غزه و آوارگی دو میلیون تن از ساکنان این باریکه نقض کرده و این گفتهٔ اخیر دولت اسرائیل که کشور فلسطین هرگز برپا نخواهد شد، یک نقض دیگر از قوانین بین‌المللی است.

همزمان، دولت کانادا روز دوشنبه برای نخستین بار نام «کشور فلسطین» را به فهرست راهنمای سفر برای شهروندان خود اضافه کرد. با این حال، در این راهنما، کانادا از شهروندان خود خواست به دلایل بحران‌های جاری از سفر به «کشور فلسطین» خودداری کنند.

در پی اقدام فرانسه و شمار دیگری از کشورها، اکنون ۱۵۵ دولت از ۱۹۳ عضو سازمان ملل وجود کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. در سال ۲۰۱۲ نیز حدود ۱۳۵ دولت وجود کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند اما چنین کشوری عملاً برپا نشد.

نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه این هفته تأکید کرد که کشور فلسطین «هرگز» برپا نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو گفته دولتش پس از سفری که در روزهای آینده به آمریکا خواهد داشت و در آن با رئیس‌جمهور آمریکا نیز دیدار خواهد کرد، پاسخ رسمی خود را به اقدام کشورها در پذیرش وجود کشور مستقل برای فلسطینیان ارائه خواهد کرد.





شماری از وزیران راستگرا در دولت نتانیاهو از او خواسته‌اند بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن را به خاک اسرائیل الحاق کند تا رؤیای تشکیل کشور فلسطین عملاً از بین برود.

در همین حال، جنگ ارتش اسرائیل در غزه در روز دوشنبه ادامه یافت و دست‌کم ۲۰ تن دیگر کشته شدند. ارتش اسرائیل نیز از مرگ یک افسر ارتش خود در آتشباری شبه‌نظامیان در عملیات در شهر غزه خبر داد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل و خاورمیانه، گروه افراطی حماس با ارسال نامه به دونالد ترامپ «قول» داده که حاضر است نیمی از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند اما اسرائیل باید با یک آتش‌بس ۶۰ روزه موافقت کند.

حماس دوشنبه‌شب فیلمی از یک گروگان اسرائیلی دیگر منتشر کرد. خانواده این گروگان در میان صدها اسرائیلی بودند که دوشنبه‌شب هم‌زمان با عید «روش هشانا»، سال نو یهودیان، در برابر اقامتگاه بنیامین نتانیاهو در اورشلیم/بیت‌المقدس تظاهرات کرده و خواهان پذیرش آتش‌بس و توافق برای رها کردن گروگان‌ها بودند.

گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده، روز یکشنبه سه مرد فلسطینی را به اتهام «همکاری» با اسرائیل، در ملأ عام در غزه اعدام کرد.



