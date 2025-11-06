الیزابت تسورکوف، پژوهشگر و استاد دانشگاه روسی- اسرائیلی، که بعد از دو سال اسارت از دست گروه کتائب حزب‌الله در عراق آزاد شده، از آزار جنسی و شکنجه به دست اعضای این گروه طی مدت اسارتش خبر داد.

گروه «کتائب حزب‌الله» یکی از گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت حکومت ایران در عراق است.

پس از آزادی خانم تسورکوف در ۱۸ شهریورماه سال جاری، دونالد ترامپ در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشل نوشته بود که او «ماه‌ها شکنجه» شده است.

این پژوهشگر ۳۸ ساله در گفت‌وگویی که با روزنامه نیویورک‌تایمز داشته، جزئیات جدیدی از شرایط خود طی دوران اسارت ارائه داده و گفته ماه‌ها در اتاقی بدون پنجره و تحت نظارت دو دوربین نگه داشته شده بود و به‌دلیل آسیب عصبی طی بیش از دو سال، نیاز به درمان طولانی‌مدت جسمی و روانی دارد.

او دوران اسارت خود را «ماراتونی از شکنجه روانی» توصیف کرده و افزوده است: «سخت‌ترین بخش آن ماه‌های اول بود که بارها و بارها توسط ربایندگان کتک خوردم، همچنین بارها مورد تهدید و آزار جنسی و دیگر خشونت‌ها قرار گرفتم.»

در بخشی از این مصاحبه آمده که روزی «رئیس زندان که دیگران او را «سرهنگ» صدا می‌زدند، خالکوبی روی رانش را لمس کرد و او را به تجاوز تهدید کرد.»

این شهروند روسی- اسرائیلی که در آمریکا تحصیل می‌کرد و در مارس ۲۰۲۳ در بغداد ربوده شده بود، در این گفت‌وگو که روز چهارشنبه، ۱۴ آبان منتشر شده، گفته «در ماه‌های اول پس از ربودن، به همه جای بدنم شلاق زدند» و من را وادار به اعترافات دروغین درباره ارتباط با اسرائیل کردند.

به گفتۀ تسورکوف، ربایندگانش او را با شوک الکتریکی شکنجه کرده، از سقف آویزان کردند و از او عملا «به عنوان کیسه بوکس استفاده می‌کردند».

او با اشاره به تهدیدهای جنسی توسط ربایندگانش گفته که سرانجام مجبور شده برای توقف شکنجه‌ها، تن به اعترافات اجباری بدهد.

تسورکوف در ژوئیه ۲۰۲۳ به مکان دیگری منتقل شد که در آنجا بهتر با او رفتار شد، هرچند همچنان از نور خورشید محروم بود.

آزادی او دو ماه پیش به طور ناگهانی رخ داد؛ به این صورت که به او چشم‌بند زدند، سوار خوردو کردند و به یک مقام عراقی تحویل دادند.

هنوز مشخص نیست چه چیزی کتائب حزب‌الله را به آزادی او که در حال حاضر در اسرائیل به سر می‌برد، واداشت. به گفته تسورکوف، آنها ابتدا به قصد گرفتن باج او را ربوده و بعدا به اسرائیلی بودن او پی برده‌اند.

خانم تسورکوف ادعا کرده که مارک ساویا، تاجری که اخیراً به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به عراق منصوب شده، به او گفته بود که دولت ترامپ این گروه را تهدید به حمله کرده است. اما آقای ساویا این ادعا را رد کرده است.

یک سخنگوی وابسته به کتائب حزب‌الله در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در بغداد گفته که الیزابت تسورکوف در عملیاتی آزاد نشده بلکه طبق شرایط مورد نظر این گروه که «مهم‌ترین آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون جنگ است»، رها شده است. این ادعا از سوی منابع رسمی عراقی تأیید نشده است.

خانم تسورکوف، متولد روسیه و شهروند اسرائیل، دانش‌آموخته دانشگاه آمریکایی پرینستون و عضو اندیشکدهٔ راهبرد و سیاست نیولاینز، در حالی که ساکن آمریکا بود، دو سال و نیم پیش در «سفر مطالعاتی» به عراق با گذرنامه روسی خود وارد این کشور شد؛ جایی که پیشتر نیز به آن سفر کرده بود.

آن‌طور که او در این مصاحبه گفته ربایندگانش، حتی در نخستین مراحل ربایش و در خودرو، وقتی او مقاومت می‌کرد، با ضرب و شتم و آزار جنسی به او پاسخ دادند.

نیویورک تایمز به خواستۀ تسورکوف، از افشای جزئیات تجاوز جنسی به او خودداری کرده است.