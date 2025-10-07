روز دوشنبه دادگستری استان هرمزگان از «تبرئه» یک شهروند آلمانی- فرانسوی زندانی در ایران خبر داد؛ لنارت مونترلو حدود ۱۹ ساله که در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران، هنگام سفر گردشگری با دوچرخه و عبور از خاک ایران، بازداشت شد. آن‌طور که مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفته اند دادگاه «با لحاظ اصول حقوقی» و «نظر به تردید در بزه انتسابی» برای مونترلو حکم برائت صادر کرد. رویکردی که بسیاری از شهروندان خارجی زندانی در ایران از آن بهره‌مند نشده و بسیاری از آن‌ها به تحمل زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. از دو جمله دو شهروند دیگر فرانسه ، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که بیش از سه سال است در ایران زندانی هستند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امیدوار است که تبادل «دو زندانی فرانسوی در ایران و آزادی مهدیه اسفندیاری» که در فرانسه زندانی است، در پی «پیشرفت» در مذاکرات، به‌زودی انجام شود. مهدیه اسفندیاری به دلیل حمایت از گروه افراطی حماس در فرانسه بازداشت شده و جمهوری اسلامی این بازداشت را «غیرقانونی» می‌داند. از همین رو به سراغ اولیویه گروندو رفتیم؛ زندانی پیشین فرانسوی و از او پرسیدیم که در مواجهه با این تحولات به چه می‌اندیشد. اولیویه گروندو ۳۴ ساله است، نویسنده و شاعر که در پایان سال ۱۴۰۳ پس از تحمل حدود نهصد روز زندان آزاد شده است. او که به عنوان گردشگر به ایران رفت و در شیراز بازداشت شد ، هم‌اکنون سرگرم نوشتن کتابی درباره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.