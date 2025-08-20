لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۴۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

چرا شهرداری تهران قطعهٔ ۴۱ بهشت‌زهرا را تبدیل به پارکینگ کرد؟

چرا شهرداری تهران قطعهٔ ۴۱ بهشت‌زهرا را تبدیل به پارکینگ کرد؟
Embed
چرا شهرداری تهران قطعهٔ ۴۱ بهشت‌زهرا را تبدیل به پارکینگ کرد؟

No media source currently available

0:00 0:09:18 0:00
لینک مستقیم

داوود گودرزی، معاون شهرداری تهران، می‌گوید این نهاد قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا را که محل دفن شماری از اعضای اعدام‌شدهٔ گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اولین سال‌های روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران است، به پارکینگ بدل کرده است. رادیوفردا دربارهٔ قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا و آنچه که بر این قطعه می‌گذرد با باربَد گلشیری، هنرمند گورنگار، گفت‌وگو کرده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG