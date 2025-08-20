چرا شهرداری تهران قطعهٔ ۴۱ بهشتزهرا را تبدیل به پارکینگ کرد؟
داوود گودرزی، معاون شهرداری تهران، میگوید این نهاد قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا را که محل دفن شماری از اعضای اعدامشدهٔ گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اولین سالهای روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران است، به پارکینگ بدل کرده است. رادیوفردا دربارهٔ قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا و آنچه که بر این قطعه میگذرد با باربَد گلشیری، هنرمند گورنگار، گفتوگو کرده است.
