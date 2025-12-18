فعالان و گروه‌های حقوق بشری در پی رد درخواست تجدیدنظر در حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع این ورزشکار زندانی در ایران هشدار دادند.

هم‌زمان درخواست‌ها برای توقف اجرای حکم اعدام این قهرمان سابق بوکس ایران افزایش یافته است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در شبکۀ ایکس نوشته که به خانوادۀ این قهرمان سابق بوکس اجازه دیدار «غیرمنتظره» داده شده که این امر نگرانی‌ها را مبنی بر این‌که ممکن است آخرین دیدار باشد، افزایش داده است.

مدیر این سازمان غیر دولتی مستقر در نروژ، با اشاره به «خطر اعدام قریب‌الوقوع» این ورزشکار، «توسل مسئولان زندان به شکنجه با هدف اخذ اعترافات اجباری» را تأیید کرد.

هرانا، سایت خبری که مسائل حقوق بشر ایران را پوشش می‌دهد، هم نوشته که این ورزشکار در هفتهٔ جاری از رد شدن درخواست تجدیدنظر حکم خود از سوی دیوان عالی کشور و ارسال پرونده‌اش به اجرای احکام، مطلع شده است.

در عین حال گزارش‌ها حاکی است که مسئولان زندان وکیل‌‌آباد مشهد به شکلی غیرمنتظره به مادر او اجازه ملاقات حضوری با فرزندش را داده‌اند؛ اقدامی که ممکن است به‌عنوان «آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام» باشد.

محمدجواد وفایی ثانی پنج سال پیش به اتهام شرکت در اعتراضات سال ۱۳۹۸ بازداشت و سپس به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» متهم شد.

دادگاه انقلاب، این ورزشکار را به جرم «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.

پیشتر در اواسط خردادماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام وفایی ثانی را «برای مرتبه دوم» نقض و پرونده او را به شعبه هم‌عرض فرستاده بود.

ماه گذشته بیش از ۲۰ چهرهٔ ورزشی از جمله مارتینا ناوراتیلووا، تنیس باز چک-آمریکایی، و شارون دِیویس، شناگر بریتانیایی، در بیانیه‌ٔ مشترکی، از کشورهای جهان خواستند که برای نجات جان وفایی ثانی اقدام کنند.

امضاکنندگان تأکید کرده بودند که اعدام او می‌تواند به مثابه «هشداری به هر ورزشکاری باشد که جرأت اظهارنظر داشته باشد».

هم‌زمان، مائوریتسیو سلیمان سالدیوار، رئیس شورای جهانی بوکس، نیز ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این ورزشکار، آن‌را حمله‌ای به «ارزش‌های بنیادین ورزش و کرامت انسانی»‌ توصیف کرده بود.

از زمان پایان جنگ ۱۲روزه بین ایران و اسرائیل در تیرماه امسال، جمهوری اسلامی به سرکوب و اعدام مخالفان شتاب بیشتری داده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم یک‌هزار و ۴۲۶ تن در ایران به دار آویخته شده‌اند.