جان باختن سمیه رشیدی، ‌زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این زندان کرده است. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که مدتی در زندان قرچک زندانی بود، پیشتر در نامه‌ای خواستار تعطیلی این زندان شده بود. در گفت‌وگو با خانم ستوده، وضعیت و شرایط زندان قرچک را بررسی کرده و از او پرسیده‌ایم که چرا به‌رغم اعتراض‌ها و هشدارها، این زندان تعطیل نمی‌شود؟