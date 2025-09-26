لینک‌های قابلیت دسترسی

در زندان قرچک چه می‌گذرد؟ گفت‌وگو با نسرین ستوده

در زندان قرچک چه می‌گذرد؟ گفت‌وگو با نسرین ستوده
در زندان قرچک چه می‌گذرد؟ گفت‌وگو با نسرین ستوده

جان باختن سمیه رشیدی، ‌زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این زندان کرده است. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که مدتی در زندان قرچک زندانی بود، پیشتر در نامه‌ای خواستار تعطیلی این زندان شده بود. در گفت‌وگو با خانم ستوده، وضعیت و شرایط زندان قرچک را بررسی کرده و از او پرسیده‌ایم که چرا به‌رغم اعتراض‌ها و هشدارها، این زندان تعطیل نمی‌شود؟

