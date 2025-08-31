«اطلس محرمانه» فرونشست ایران تدوین شد؛ کرمان و تهران در صدر هشدارها

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور از تدوین «اطلس محرمانه فرونشست ایران» خبر داد و گفت این سند برای هشدار و سیاست‌گذاری به نهادهای مسئول ارائه شده است؛ سندی حاوی آماری که برخی مسئولان شهری تهران آن را «وحشتناک» توصیف کرده‌اند.

اسکندر صیدایی روز یک‌شنبه نهم شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت بیشترین نرخ فرونشست مربوط به دشت بهرمان در استان کرمان با ۳۱ سانتی‌متر و یکی از مناطق تهران با حدود ۳۰ سانتی‌متر است.

به‌گفتۀ او، این میزان از فرونشست زمین در ایران درحالی رخ می‌دهد که استانداردهای جهانی فرونشست از حدود سه سانتی‌متر به بالا را به عنوان هشدار در نظر می‌گیرند.

بنابر این، این رقم در ایران چندین برابر سطح جهانی شده و به‌گفته کارشناسان، امنیت زیستی و عمرانی کشور را به تهدیدی جدی بدل کرده است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور توضیح بیشتری در مورد علت «محرمانه» بودن نتیجه تحقیقات این سازمان در زمینه فرونشست توضیحی نداد و تنها افزود که «ما این اطلاعات را در قالب گزارشات محرمانه، مکاتبات و فایل‌ها به دستگاه‌های مربوطه که از ما استعلام می‌کنند، با درصد، کمیت و کیفیت شفاف و روشن ارائه می‌دهیم.»

به گفته اسکندر صیدایی، علت اصلی فرونشست شدید زمین در ایران برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است و در صورت تداوم، زیرساخت‌ها، بناها، خطوط انتقال نیرو و حتی آثار باستانی در معرض خطر قرار می‌گیرند.

او تأکید کرد: «فرونشست راهکار لحظه‌ای ندارد و تنها راه‌حل پایدار، توقف برداشت بی‌رویه آب است.»

مقام‌های سازمان نقشه‌برداری هشدار می‌دهند که بخش‌هایی از کلان‌شهرهایی مانند اصفهان و تبریز نیز دچار فرونشست شده‌اند.

هم‌زمان، برخی مسئولان شهری در تهران آمار واقعی این پدیده را «وحشتناک» توصیف کرده و گفته‌اند به‌دلیل کمبود آب، حتی درختان خیابان‌ها در حال خشک‌شدن هستند.

ازجمله محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، روز ششم شهریور به خبرنگاران گفت: «آمار فرونشست تهران محرمانه است و نمی‌توانم آن را بیان کنم. همین قدر بدانید که این آمار وحشتناک است.»

او اما یک نمونه را ذکر کرده و گفت که در منطقه ۱۸ شهرداری تهران که از نقاط اصلی روی آبخوان زیر شهر تهران است، برداشت بی‌رویه آب از سفره زیرزمینی به حدی بوده که این منطقه اکنون با ۲۰ سانتی‌متر فرونشست مواجه شده است.

حلیاسادات حسینی، سرپرست وقت اداره کل محیط زیست شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱، تهران را رکورددار فرونشست زمین در جهان اعلام و این پدیده را به عنوان «زلزله خاموش یا سرطان زمین» ارزیابی کرده بود.

وضعیت فرونشست زمین در استان‌هایی چون تهران، البرز، فارس، کرمان، همدان، سمنان، قزوین، خراسان رضوی، خراسان شمالی و یزد بحرانی توصیف شده اما در این میان استان اصفهان یکی از بیشترین آسیب‌پذیری‌ها را داشته است.

پیش از این علی جاودانه، رئیس سازمان نقشه‌برداری، یکی از افرادی بود که با هشدار نسبت به وضعیت فرونشست زمین در ایران اعلام کرد که این پدیده به «مناطق شهری و تأسیسات زیرساختی» کشور نزدیک شده‌ و مانند «بمب ساعتی» است.