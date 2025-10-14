وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهوری ایالات متحده دربارۀ مذاکره با تهران، ابراز تمایل دونالد ترامپ به صلح و گفت‌وگو را در تعارض با آنچه که «رفتارهای خصمانه و مجرمانه» آمریکا خواند، دانست.

در بیانیۀ روز سه‌شنبه ۲۲ مهر وزارت خارجه ایران ادعا شده که «چگونه می‌توان در میانهٔ مذاکرات سیاسی، به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از یک هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد؟»

این ادعا در حالی است که بمب‌افکن‌های آمریکایی تنها به سه تأسیسات هسته‌ای ایران در روز اول تیر امسال حمله کردند و مناطق مسکونی یا غیرنظامیان مورد حمله ایالات متحده قرار نگرفتند.

دو کشور تا پیش از آغاز جنگ اسرائیل با ایران در روز ۲۳ خرداد، پنج دور مذاکره برای دستیابی به توافقی در زمینهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران انجام داده بودند ولی این مذاکرات موفقیت‌آمیز نبودند.

بیانیهٔ وزارت خارجه ایران واکنشی است به اظهارات روز دوشنبۀ دونالد ترامپ در کنست، پارلمان اسرائیل، که گفت او دست دوستی و همکاری خود را «حتی به سوی ایران، که رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است، دراز می‌کند».

او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «تهدید همسایگان را متوقف کنید، از تأمین مالی شبه‌نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید».

آقای ترامپ افزود: «ما هر زمان که شما آماده باشید، آماده‌ایم و این بهترین تصمیمی خواهد بود که شما می‌گیرید».

رئیس‌جمهوری آمریکا با این حال تأکید کرد که برای رسیدن به صلح غزه، به شکلی که در حال حاضر امضا شد، بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران ضرورت داشت.

وزارت خارجه ایران اظهارات ترامپ در کنست اسرائیل را «اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور» خوانده و به گفته آن، آمریکا فاقد «صلاحیت اخلاقی برای اتهام‌زنی به دیگران» است.

مصر از ایران برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ و امضای سند صلح غزه دعوت کرده بود ولی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران روز یکشنبه گزارش داد که مسعود پزشکیان دعوت همتای مصری خود را نپذیرفته است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم در شبکهٔ ایکس ضمن استقبال از روند صلح و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ در غزه، نوشت: «با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس‌جمهور پزشکیان و نه من، نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند».

حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل که بیش از ۱۲۰۰ کشته و ۲۵۱ گروگان را به دنبال داشت، پس از دو سال با میانجی‌گری دونالد ترامپ و بر اساس یک طرج صلح ۲۰ ماده‌ای پایان یافت.

اسرائیل در این جنگ بسیاری از گروه‌های موسوم به «نیابتی» جمهوری اسلامی ایران را هدف ضربات شدید خود قرار داد و تابستان امسال نیز جنگی ۱۲ روزه را علیه ایران به راه انداخت که در جریان آن شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند.