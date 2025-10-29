منابع تجاری اعلام کردند که تخفیف‌های جمهوری اسلامی به چین برای خرید نفت از ایران، به بالاترین حد خود در بیش از یک‌سال گذشته رسیده است.

به گزارش روز چهارشنبه هفتم آبان خبرگزاری رویترز، هر بشکه نفت خام سبک ایران در حال حاضر با بیش از «هشت دلار» تخفیف نسبت به شاخص نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر به فروش می‌رسد، در حالی که این تخفیف در ماه سپتامبر حدود «شش دلار» و در ماه مارس حدود «سه دلار» بود.

این گزارش می‌افزاید که قیمت‌ها تا ۱۰ دلار برای هر بشکه هم کاهش یافته است، زیرا خریداران به‌دنبال قیمت‌های پایین‌تر برای جبران خطرات تحریم‌ها و مشکلات احتمالی در بنادر چین هنگام تخلیهٔ محموله‌ها هستند.

اختلالات اخیر ناشی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه مشتریانی است که به گفتهٔ واشینگتن در تجارت نفت ایران دخیل بوده‌اند، از جمله چهار پالایشگاه چینی و همچنین بنادر و کشتی‌ها.

به گفتهٔ معامله‌گران، این اقدامات در مجموع، فروش نفت ایران را مختل کرده و ترس از تحریم‌ها را در میان خریداران افزایش داده است.

تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران، پالایشگاه‌های مستقل که از قبل به‌دلیل کمبود سهمیه واردات نفت خام محدود شده‌اند، را تحت فشار گذاشته است.

ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا اخیراً موجی از محدودیت‌های تجاری را بر تولیدکنندگان بزرگ نفت روسیه و سایر بازیگران این صنعت اعمال کرده‌اند، تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را برای پایان دادن به جنگ اوکراین به پای میز مذاکره بکشانند.

منابع تجاری گفتند این تحریم‌ها باعث شده است که برخی از خریداران در چین و هند، دو مشتری عمدهٔ نفت روسیه، خرید خود را متوقف کنند و این امر باعث کاهش شدید قیمت نفت خام روسیه و اضافه شدن محموله‌های فروخته‌نشده این کشور به ذخایر فراوان ایران شده است.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که حدود ۱۴ درصد از واردات نفت خام چین از ایران است، اما در ماه سپتامبر میزان این خرید به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ماه مه و کمتر از میانگین یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز طی سال جاری است.