نتانیاهو قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری صادرات گاز به مصر را تأیید کرد

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرارداد صادرات گاز از کشورش به مصر را تأیید کرد. او ارزش این قرارداد را نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

او روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، ضمن خبر دادن از تأیید این قرارداد، آن را «بزرگ‌ترین قرارداد در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد.

به گفته نخست وزیر اسرائیل، این قرارداد گازی به «تأمین ثبات در منطقه و کاهش بحران انرژی در مصر کمک خواهد کرد» که تاکنون برای واردات گاز طبیعی مایع میلیاردها دلار هزینه کرده است.

به نوشته خبرگزاری رویترز، اسرائیل در ماه اوت سال جاری این قرارداد صادرات را با کمپانی آمریکایی شِوران امضا کرده تا «۳۵ میلیارد دلار گاز را از میدان گاز طبیعی لویاتان به مصر برساند».

شوران که برای اجرای این قرارداد دو شریک اسرائیلی دارد روز چهارشنبه از اعطای مجوز توسط دولت نتانیاهو استقبال کرد. این کمپانی پیشتر در ماه نوامبر اعلام کرده بود که به سرمایه‌گذاری در لویاتان نزدیک است و تنها اعطای مجوز نخست وزیر را انتظار می‌کشد.

بر اساس این قرارداد، از میدان گازی لویاتان در دریای مدیترانه که ذخیره‌ای حدود ۶۰۰ میلیارد متر مکعب گاز دارد، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز تا سال ۲۰۴۰ به مصر صادر خواهد شد.

اسرائیل در سال ۱۳۹۸، دو سال بعد از امضای قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری برای صادرات گاز به مصر، رسما مجوز صادرات گاز را امضا کرد و برای اولین بار به یک صادرکننده‌ عمده گاز تبدیل شد.

در آن زمان یووال استاینیتز، وزیر انرژی وقت اسرائیل، این حادثه را «نقطه عطف تاریخی» نامیده و تاکید کرد که این توافق مهم‌ترین همکاری اقتصادی مصر و اسرائیل از زمان قرارداد صلح ۱۹۷۹ است.

مصر مانند دیگر کشورهای عربی از کشورهای حامی فلسطین است، اما روابط خود با اسرائیل را حفظ کرده و از تنش‌ها اجتناب کرده است.

مصر خود امیدوار بود که به یکی از عرضه‌کنندگان اصلی گاز در منطقه تبدیل شود، اما از سال ۲۰۲۲ تولید گاز در این کشور با افت چشمگیر مواجه شده است.