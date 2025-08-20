ارتش اسرائیل از آغاز مراحل اولیه عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر مستقر شدهاند.
این در حالی است که بسیاری از فلسطینیها با وجود خطرات جدی، ترجیح دادهاند در شهر غزه باقی بمانند؛ آنها معتقدند در کل باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و سایر نیازهای اساسی روبهرو است، هیچ نقطهای واقعاً امن نیست.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد به خبرنگاران گفت: «ما عملیات مقدماتی و مراحل اولیه حمله به شهر غزه را آغاز کردهایم و هماکنون نیروهای ارتش در حومه شهر غزه مستقر هستند.»
یک مقام نظامی پیشتر در روز چهارشنبه در توضیحاتی به خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر به خدمت فراخوانده نمیشوند و این به میانجیگران فرصت میدهد برای پر کردن شکافها میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر شرایط آتشبس تلاش کنند.
با این حال، پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در نوار غزه در همین روز، دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو دستور داده روند تصرف پایگاههای اصلی حماس و شکست این گروه «تسریع» شود.
اظهارات مقامات اسرائیلی نشان میدهد که این کشور مصمم است طرح خود برای تسلط بر بزرگترین مرکز شهری نوار غزه را ادامه دهد؛ اقدامی که بهرغم انتقادهای بینالمللی، احتمالاً موجب آوارگی شمار بیشتری از فلسطینیان خواهد شد.
روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح ارتش برای اشغال شهر غزه را تصویب کرده و مجوز فراخوان حدود ۶۰ هزار نیروی ذخیره را برای اجرای آن صادر کرده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی هماکنون در حاشیه شهر غزه در حال عملیات هستند و حماس به «یک نیروی چریکی ضربهخورده و تضعیفشده» تبدیل شده است.
او افزود: «ما حمله به حماس در شهر غزه، که پایگاه حکومتی و نظامی این سازمان تروریستی است، را عمیقتر خواهیم کرد.»
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد کابینه اسرائیل پیشنهاد جدید آتشبس ارائهشده توسط میانجیها را مورد بررسی قرار داده است.
از سوی دیگر حماس نیز در بیانیهای بنیامین نتانیاهو را به کارشکنی در توافق آتشبس و ترجیح ادامه «جنگ وحشیانه علیه غیرنظامیان بیگناه در شهر غزه» متهم کرد.
کابینهٔ امنیتی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو روز ۱۷ مرداد طرح «تسلط بر شهر غزه» را تصویب کرد. این طرح بلافاصله با انتقادات شدید بینالمللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل، به جز آمریکا، مواجه شد.
جنگ غزه از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ آغاز شد، زمانی که افراد مسلح به رهبری حماس به مناطق جنوبی اسرائیل در نزدیکی مرز حمله کردند و بنا بر آمار اسرائیل حدود ۱,۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، را کشتند و ۲۵۱ نفر، از جمله کودکان، را به گروگان گرفته و به غزه بردند.
از آن زمان تاکنون، بنا بر گزارش مقامات بهداشتی غزه، بیش از ۶۲ هزار فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدهاند. این مقامات مشخص نکردهاند چه تعداد از کشتهشدگان از نیروهای مسلح بودهاند، اما میگویند بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند.
گروه حماس، روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد آتشبس جدید را که از سوی مصر و قطر ارائه شده است، بدون درخواست اصلاحات پذیرفته و آماده مذاکره است. تغییر موضع حماس پس از آن صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.
پیشنهاد حاوی آتشبس اولیه ۶۰ روزه و آزادی گروگانها را در دو مرحله است. اما یک مقام ارشد اسرائیلی روز سهشنبه گفت دولت همچنان بر درخواست آزادی همۀ گروگانها در هر توافق آتشبس آینده در غزه پای میفشارد.
از سوی دیگر، مقام نظامی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی با بیش از ۱۵ جنگجوی حماس که از دهانههای تونل در نزدیکی خانیونس، در جنوب شهر غزه، بیرون آمده و با سلاحهای سبک و موشکهای ضدتانک حمله کرده بودند، درگیر شدند.
به گفته او، در این درگیری یک سرباز اسرائیلی به شدت زخمی و دو نفر دیگر به صورت سطحی مجروح شدند.