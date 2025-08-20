وزارت دفاع اسرائیل طرح عملیاتی ارتش برای اشغال شهر غزه را تصویب کرد

وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد طرح ارتش برای اشغال شهر غزه را تصویب کرده و مجوز فراخوان حدود ۶۰ هزار نیروی ذخیره را برای اجرای آن صادر کرده است.
بهگزارش رسانههای اسرائیل، ییسرائل کاتس، وزیر دفاع این کشور روز چهارشنبه ۲۹ مرداد طرح ارتش برای عملیات تهاجمی در شهر غزه را که شب قبل توسط ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، به او ارائه شده بود، تأیید کرد.
اسرائیل عنوان این عملیات را ««ارابههای گیدئون ب» گذاشته است که دنبالۀ عملیاتی به همین نام است که طی آن ارتش اسرائیل ۷۵ درصد از خاک نوار غزه را تصرف کرد تا گروه افراطی حماس را برای توافق بر سر گروگانها تحت فشار قرار دهد.
در چارچوب این عملیات، حدود ۶۰ هزار نیروی ذخیره توسط ارتش اسرائیل فراخوانده میشوند. وزیر دفاع همچنین «آمادهسازیهای انسانی» برای حدود یک میلیون فلسطینی را که قرار است از شهر غزه به جنوب نوار غزه آواره شوند، تأیید کرده است.
پیشتر، هماهنگکننده فعالیتهای اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی (کوگات) اعلام کرده بود که از روز یکشنبه، ارسال چادر و تجهیزات پناهگاهی به غزه از سر گرفته میشود تا ساکنان مناطق نبرد پیش از شروع عملیات به جنوب منتقل شوند.
طرح جدید اسرائیل با هدف تصرف شهر غزه و اردوگاههای مرکزی پناهندگان طراحی شده است؛ اقدامی که مقامات اسرائیلی آن را برای تضعیف حماس «ضروری» میدانند.
با این حال، این تصمیم نگرانیهای بینالمللی را بهشدت برانگیخته است.
تصویب طرح عملیاتی اشغال شهر غزه در وزارت دفاع اسرائیل در حالی است که روز سهشنبه گروه افراطی حماس اعلام کرد که طرح تازۀ میانجیگران عرب برای آتشبس در نوار غزه را پذیرفته است. با این حال، اسرائیل تأکید دارد که مواضعش تغییری نکرده است.
تغییر موضع گروه حماس، سازمانی که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، پس از آن صورت گرفت که دولت اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.
پیشنهاد حاوی آتشبس اولیه ۶۰ روزه و آزادی گروگانها را در دو مرحله است. اما یک مقام ارشد اسرائیلی روز سهشنبه گفت دولت همچنان بر درخواست آزادی همۀ گروگانها در هر توافق آتشبس آینده در غزه پای میفشارد.
دو طرف دشمن در طول جنگ مذاکرات غیرمستقیم پراکندهای داشتهاند که تنها به دو آتشبس کوتاه انجامیده و طی آنها شماری از گروگانهای اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی آزاد شدند، اما این تلاشها در نهایت به آتشبسی پایدار منجر نشد.
جنگ اسرائیل و حماس با حمله گروه افراطی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل آغاز شد؛ حملهای که طی آن بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند. در حال حاضر ۴۹ گروگان همچنان در غزه هستند که ارتش اسرائیل میگوید ۲۷ نفر از آنان کشته شدهاند.
در حملات اسرائیل به غزه تاکنون دستکم ۶۲ هزار فلسطینی که بیشترشان غیرنظامی بودهاند، کشته شدهاند.
اسرائیل در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از خاک غزه را که تا حد زیادی ویران کرده، تحت کنترل دارد. اکنون بخش عمدۀ جمعیت دو میلیون نفری فلسطینیان در شهر غزه، دیرالبلح، و اردوگاههای آوارگان در منطقه مواسی در امتداد ساحل پناه گرفتهاند.