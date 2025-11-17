گروه پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، اعلام کرد نیروهایش را از منطقه راهبردی زاب در شمال عراق خارج کرده است؛ گامی که این سازمان آن را «کمکی مهم» به روند آشتی با ترکیه توصیف میکند.
به گزارش روزنامه صباحدیلی ترکیه و خبرگزاری فرانسه، پکک روز دوشنبه ۲۶ آبان عقبنشینی کامل از زاب را تأیید کرده و گفته است با این اقدام «خطر درگیری در منطقه از بین رفته» و این خروج نشاندهنده «تعهد» این گروه به تلاشها برای ازسرگیری روابط با آنکارا است.
زاب، که دههها یکی از پایگاههای اصلی پکاکا بوده، سالها هدف عملیات زمینی و هوایی ارتش ترکیه قرار داشت.
این تحول شش ماه پس از آن روی میدهد که پکاکا رسماً به مبارزه مسلحانه چهار دههای با ترکیه پایان داد؛ نزاعی که بهگفته مقامها حدود ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته است.
پس از آن، اعضای این گروه از تابستان امسال روند امحای سلاحها و خروج از خاک ترکیه را آغاز کردند.
روند فعلی پس از گفتوگوهای غیرمستقیم دولت ترکیه با پکاکا و فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی این گروه، آغاز شد.
اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی استانبول در حبس انفرادی بهسر میبرد، در اسفند پارسال از هوادارانش خواسته بود «مبارزه دموکراتیک» را جایگزین اسلحه کنند.
همزمان، آنکارا یک کمیسیون ویژه پارلمانی تشکیل داده تا برای ادغام سیاسی پکک و ایجاد چارچوب حقوقی روند صلح کار کند.
منطقۀ زاب
ارتش ترکیه در سالهای گذشته همواره عملیات خود را بر منطقه زاب متمرکز کرده بود؛ منطقهای که باوجود دشواریهای عملیاتی ناشی از پیشروی در زمینهای سخت و کوهستانی، بارها شاهد درگیریهای شدید بود.
تا مدت کوتاهی پیش، پکاکا حضور قدرتمندی در زاب داشت؛ جایی که برای این گروه اهمیت نمادین دارد، زیرا مقر اولیه آن پیش از انتقال بهسوی شرق و استقرار در کوههای قندیل، در همین منطقه قرار داشت.
یک ساکن مناطق اطراف به خبرگزاری فرانسه گفت منطقه زاب بسیار کمجمعیت است و جز نیروهای پکاکا و ارتش ترکیه کسی در آن تردد ندارد، مگر چوپانهایی که در ماههای تابستان به آنجا میروند.
او همچنین گفت بهدلیل ناهمواری شدید منطقه، پکاکا گاهی برای رساندن غذا و لباس به نیروهایش از پهپاد استفاده میکرد.