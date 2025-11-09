در پی ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا و کمبود شدید نیروی انسانی در برجهای مراقبت پرواز، هزاران پرواز در فرودگاههای این کشور روز شنبه با تأخیر یا لغو روبهرو شد.
اختلاف اصلی میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تمدید یارانههای بیمهٔ درمانی، به بنبست سیاسی و تعطیلی طولانی دولت فدرال آمریکا انجامیده است.
دموکراتها میگویند با عدم تمدید یارانههای بیمه مخالفند، چرا که حذف این یارانهها میتواند هزینه بیمه درمانی برای مردم را تا چند برابر افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان هوانوردی فدرال (افاِیاِی) اعلام کرد که کمبود نیرو در ۴۲ برج مراقبت و مرکز کنترل پرواز، موجب اختلال در پروازهای دستکم ۱۲ شهر بزرگ از جمله آتلانتا، نیوآرک، سانفرانسیسکو، شیکاگو و نیویورک شده است.
در مجموع تنها در دور روز گذشته، حدود ۱۵۰۰ پرواز لغو و شش هزار پرواز با تأخیر همراه بوده است.
سازمان هوانوردی ایالات متحده از شرکتهای هواپیمایی خواسته است برای حفظ ایمنی، شمار پروازهای روزانه را از روز جمعه در ۴۰ فرودگاه بزرگ کشور چهار درصد کاهش دهند؛ رقمی که قرار است روز سهشنبه به شش درصد و تا ۱۴ نوامبر (۲۴ آبان) به ۱۰ درصد برسد.
تعطیلی دولت که وارد روز سیونهم خود شده، باعث شده هزاران کنترلکنندهٔ پرواز که مجبور بودند بدون دریافت حقوق به کار ادامه دهند، از حضور در محل کار خود خودداری کنند.
مدیر سازمان هوانوردی، برایان بدفورد، گفته است که در روزهای اخیر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کارکنان برجهای مراقبت در محل کار حاضر نشدهاند.
در فرودگاه آتلانتا، یکی از شلوغترین فرودگاههای جهان، میانگین تأخیر پروازها به بیش از ۲۸۰ دقیقه رسیده و برنامههای تأخیر زمینی در ۹ فرودگاه دیگر نیز اجرا شده است.
چهار شرکت بزرگ هواپیمایی آمریکا، دلتا، یونایتد، ساوتوست و امریکن ایرلاینز، در مجموع بیش از ۷۰۰ پرواز خود را لغو کردهاند.
سناتور تد کروز، رئیس کمیته بازرگانی سنا، با انتقاد از تعطیلی دولت گفت از زمان آغاز این بحران، بیش از ۵۰۰ گزارش ایمنی داوطلبانه دربارهٔ اشتباههای ناشی از خستگی کارکنان برجهای مراقبت ثبت شده است.
شان دافی، وزیر ترابری آمریکا، هشدار داده است که اگر غیبت کارکنان ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰ درصد از کل آمدوشد هوایی کشور کاهش یابد. او گفت: «تصمیمها بر اساس دادههای واقعی گرفته خواهد شد، اما اگر روند غیبتها افزایش یابد، مجبور به اعمال کاهش پروازها خواهیم شد.»
دموکراتها میگویند تنها در صورت موافقت جمهوریخواهان با تداوم یارانههای بیمه برای میلیونها آمریکایی، به پایان تعطیلی رأی خواهند داد، اما جمهوریخواهان اصرار دارند مذاکره دربارهٔ بیمه پس از بازگشایی دولت انجام شود.
در حالی که گروهی از نمایندگان میانهرو بهدنبال سازش هستند، دونالد ترامپ با ردِ دادن امتیاز به دموکراتها، از سناتورهای حزب خود خواسته قانون «اطالۀ بررسی» را لغو کنند تا بتواند بدون نیاز به رأی مخالفان، دولت را بازگشایی کند؛ این در حالی است که این درخواست به دلیل رأی ناکافی جمهوریخواهان عملا غیرممکن است.
این اختلاف اکنون، در کنار اختلال در پروازهای داخلی، تأثیر منفی گستردهای بر بازار سهام و برنامههای حمایتی مانند اسنپ (SNAP، برنامۀ کمک به تأمین حداقل نیازهای خوراکی خانوادههای کمدرآمد) گذاشته است، در حالی که هر دو حزب یکدیگر را مسئول بحران کنونی میدانند.
جان تون، رهبر اکثریت سنا، روز شنبه گفت گفتوگوهای دوحزبی برای پایان دادن به تعطیلی دولت «نشانههای مثبتی» داشته است، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است نشست فوقالعادهای در روز یکشنبه برگزار شود.