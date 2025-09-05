رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه ۱۴ شهریور گفت هر نیروی خارجی که به اوکراین اعزام شود، به ویژه در حالی که تهاجم مسکو همچنان ادامه دارد، «اهداف مشروع» برای حمله تلقی خواهد شد.

اظهارات ولادیمیر پوتین ساعاتی پس از آن مطرح شد که رهبران اروپایی تعهد خود را به یک نیروی حافظ صلح بالقوه تکرار کردند، چشم‌اندازی که مسکو بارها آن را «غیرقابل قبول» خوانده است.

رئیس‌جمهور روسیه در میزگردی در مجمع اقتصادی شرق در ولادی‌وستوک، واقع در شرق دور، گفت: «هر نیرویی که آن‌جا مستقر شود، به خصوص اکنون که درگیری‌ها ادامه دارد، فرض بر این می‌گیریم که آن‌ها اهداف مشروعی خواهند بود».

پوتین همچنین ایدهٔ نیروهای حافظ صلح در اوکراین پس از توافق نهایی صلح را رد کرد و گفت «هیچ کس نباید شک کند» که مسکو به معاهده‌ای برای توقف تهاجم تمام عیار ۳.۵ ساله خود به همسایه‌اش «پایبند خواهد بود».

او گفت که تضمین‌های امنیتی برای روسیه و اوکراین مورد نیاز خواهد بود.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بعداً گفت که مسکو برای ترسیم چنین توافق‌هایی به «اسناد الزام‌آور قانونی» نیاز دارد.

او اظهار داشت: «البته، شما نمی‌توانید فقط به حرف افراد تکیه کنید».

تعهد رهبران اروپایی به اعزام نیروی حافظ صلح به اوکراین

اظهارات پوتین پس از آن بیان شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که ۲۶ کشور از متحدان اوکراین متعهد شده‌اند پس از پایان درگیری‌ها، به عنوان «اطمینان»، نیرو به اوکراین اعزام کنند.

مکرون پس از نشستی در پاریس با ائتلاف موسوم به «ائتلاف کشورهای داوطلب»، گروهی متشکل از ۳۵ کشور حامی اوکراین، گفت: ۲۶ کشور متعهد شده‌اند که پس از دستیابی به هرگونه آتش‌بس یا صلح، نیرو به اوکراین اعزام کنند، یا حضور خود را در زمین، دریا یا هوا حفظ کنند، تا در خصوص امنیت این کشور در روز پس از دستیابی به هرگونه آتش‌بس یا صلح تضمین دهند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه در سخنرانی خود خطاب به شرکت‌کنندگان در کنفرانس اقتصادی بین‌المللی انجمن آمبروستی گفت که مهم است تضمین‌های امنیتی «از همین حالا، در طول جنگ، و نه فقط پس از پایان آن، داده شوند».

او گفت که نمی‌تواند جزئیات بیشتری را فاش کند زیرا «حساس هستند و به حوزهٔ نظامی مربوط می‌شوند».

حملات پهپادی ادامه دارد

در همین حال، نیروی هوایی اوکراین روز جمعه گزارش داد که نیروهای روسیه پنجشنبه‌شب با ۱۵۷ پهپاد تهاجمی و همچنین هفت موشک از انواع مختلف به اوکراین حمله کردند.

این نیرو اعلام کرد که پدافند هوایی ۱۲۱ پهپاد را منهدم یا مختل کرده است.

سرهی لیساک، رئیس دولت منطقه‌ای دنیپرو، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در یکی از این حملات، چندین ساختمان مسکونی در مرکز اوکراین آسیب دید.

او افزود که یک «تاسیسات» نامشخص در این حمله به آتش کشیده شد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

در همین حال، مقام‌های محلی گزارش دادند که در منطقه چرنیهیف اوکراین در شمال کی‌یف، پهپادهای روسی به زیرساخت‌های ناحیه نووهورود-سیورسک حمله کردند و حداقل ۱۵ شهرک را بدون برق گذاشتند.

وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که در نقطه‌ای دیگر، نیروهای روسی ۹۲ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی محلی در شهر ریازان، تقریباً ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۵ مایلی) جنوب شرقی مسکو، گزارش دادند که پالایشگاه نفت روسنفت این شهر هدف قرار گرفته است.

آن‌ها ویدئوهایی را به اشتراک گذاشتند که ظاهراً زبانه‌های آتش را در آسمان شب نشان می‌داد.

پاول مالکوف، فرماندار محلی، گفت که بقایای پهپاد روی یک «شرکت صنعتی» افتاده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و در عوض به ساکنان هشدار داد که تصاویر پدافند هوایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.