حملات اصولگرایان تندور به محمدرضا باهنر در واکنش به «الزامی نبودن» حجاب اجباری

اظهارات یک عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارهٔ «الزامی نبودن» حجاب اجباری در ایران، با حملات تند اصولگرایان تندرو روبرو شده و او را به مخالفت با «شرع اسلام» متهم کرده‌اند.

محمدرضا باهنر روز ۱۲ مهر با طرح این ادعا که از ابتدا به حجاب اجباری «اعتقاد» نداشته است، گفت: «قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست و با رایزنی شورای امنیت ملی مصوبه مجلس موسوم به قانون “عفاف و حجاب” متوقف شده است».

این اظهارات با انتقادات شدید اصولگرایان تندرو در مجلس شورای اسلامی، نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روبرو شده است.

مسعود تاتلاری، سخنگوی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، در پستی در شبکهٔ ایکس خطاب به آقای باهنر گفته که «نه شما سخنگوی نظامید و نه نظام حجاب که حکم خدا هست، را کنار گذاشته است».

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول و نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز از آقای باهنر انتقاد کرده که چرا گفته است «حجاب اجباری»، در حالی که به ادعای او، این واژه «از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و با هدف غیر‌ضروری و ضد‌آزادی بودن حجاب، ساخته و پرداخته شده است».

او در ادامه افزوده که نام مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی «قانون حجاب اجباری نیست. قانون حجاب و عفاف» است و «شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است و توقف آن با تصمیم سران قوا صورت گرفته است».

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خرداد امسال برای نخستین‌بار به‌طور علنی اعلام کرد که قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به‌دلیل «ابلاغ مکتوب» شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.

از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پائیز ۱۴۰۱ بسیاری از زنان و دختران ایرانی حجاب اجباری مد نظر حکومت جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و هر روز گزارش‌هایی از برخورد نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با مراسم، گردهمایی و کافه و رستوران‌هایی که گفته می‌شود در آن‌ها حجاب اجباری رعایت نمی‌شود، صورت می‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد، دادستان کیش روز یکشنبه از بازداشت برگزارکنندگان یک «قهوه پارتی مختلط» در این جزیره و تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها خبر داد.

درخواست برای برخورد با باهنر

محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدرضا باهنر را «مسئول بی‌هنر» خوانده که به گفتهٔ او با «نظرات خطا و بی‌جا» درباره‌ٔ حجاب و پوشش اجتماعی، «فضا را برای هنجارشکنی بیشتر باز می‌کند و انسجام ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».

یکی از تندترین واکنش‌ها را احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد که به طور تلویحی از دادستانی خواست تا با آقای باهنر برخورد کند.

او خطاب به دادستان گفت: «آن‌ها که ترویج برهنگی می‌کنند و از برهنگی دفاع می‌کنند و می‌گویند قانون عفاف و حجاب نداریم با آن‌ها که ملت را از سایه جنگ می‌ترسانند، چه تفاوتی دارند؟ هر دو نظام اسلامی را نشانه گرفته‌اند».

راستینه خطاب به باهنر نیز گفته که «شما مصلحت کدام نظام را در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌کنید، مصلحت نظام وحشی برهنه یا مصلحت نظام اسلامی را؟»

محمدتقی نقدعلی، نماینده تندرو اصفهان در مجلس شورای اسلامی، هم گفت: «کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس همین مجلس تکیه زده بوده می‌گوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد، از خون برادر شهیدت خجالت بکش».

برادر محمدرضا باهنر در انفجار دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ کشته شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود که جنجالی شده است، گفته که «۱۰ درصد جمعیت در ایران، حزب‌اللهی است اما ۹۰ درصد مردم می‌خواهند زندگی کنند و آینده داشته باشند».