رومانی تجاوز پهپادهای روسیه به حریم هوایی خود را «چالش جدید» در منطقه خواند

وزارت دفاع رومانی روز یکشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد یک پهپاد روسی که در جریان حمله به اوکراین همسایه وارد حریم هوایی رومانی شد، به مدت ۵۰ دقیقه بر فراز این کشور عضو ناتو پرواز کرد و سپس به سمت اوکراین بازگشت.
در بیانیه وزارت دفاع رومانی آمده که دو جنگنده اف-۱۶ این کشور این پهپاد از نوع «گران» را رهگیری و حرکت آن را در آسمان رومانی در شامگاه روز شنبه دنبال کردند.
این بیانیه اضافه کرد که خلبانان اف-۱۶ از فرماندهان خود مجوز شلیک به پهپاد را دریافت کردند اما «آنها خطرات جانبی را ارزیابی کرده و تصمیم گرفتند شلیک نکنند».
این تجاوز به تشدید تنشها دربارهٔ ورود پهپادهای روسی به حریم ناتو دامن زده است، آن هم پس از آنکه لهستان چندین پهپاد از حدود ۲۰ پهپاد روسی را که به گفته این کشور روز ۱۹ شهریور وارد قلمرو آن شده بودند، سرنگون کرد.
این نخستین بار بود که نیروهای ناتو از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین همسایه در فوریه ۲۰۲۲ شلیک کردند؛ اقدامی که اوضاع پرتنش میان مسکو و این اتحاد نظامی غربی را وخیمتر کرد.
در واکنش به این اتفاق، ناتو از آغاز مأموریت یا عملیات تازهای با نام «نگاهبان شرق» برای تقویت توان دفاعی در برابر روسیه در جناح شرقی اروپا خبر داد.
وزارت دفاع رومانی در ادامه بیانیه خود گفت: «ما اقدامات غیرمسئولانه فدراسیون روسیه را به شدت محکوم میکنیم و تأکید داریم که این اقدامات چالش جدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دریای سیاه بهشمار میروند.»
این وزارتخانه افزود: «چنین حوادثی نشاندهنده بیاحترامی فدراسیون روسیه به اصول حقوق بینالملل است و نه تنها امنیت شهروندان رومانی، بلکه امنیت جمعی ناتو را نیز به خطر میاندازد.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ورود پهپاد روسیه به حریم هوایی رومانی را «یک نقض غیرقابل قبول دیگر» از حاکمیت یک کشور عضو اتحادیه خواند و افزود: «این تشدید بیپروایانه و مداوم، امنیت منطقهای را تهدید میکند.»
وزارت دفاع آلمان نیز اعلام کرد که نیروهای آلمانی مستقر در رومانی پس از این رخداد، دو جنگنده یوروفایتر تایفون را برای چندین ساعت جهت پایش منطقه به پرواز درآوردند.
یونوت موشتهانو، وزیر دفاع رومانی، روز شنبه به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که پهپاد از حریم هوایی رومانی خارج شد و بر خاک رومانی سقوط نکرد.
وزارت دفاع رومانی افزود که این پهپاد پس از حملات هوایی روسیه علیه زیرساختهای اوکراین در منطقه دانوب که بخشی از مرز میان دو کشور در دریای سیاه را تشکیل میدهد، وارد حریم هوایی رومانی شد.
حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه
از سوی دیگر رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که حملات به تأسیسات انرژی، از جمله در عمق خاک روسیه، بخشی از تلاشی است برای انجام «هر کاری ممکن… برای کاهش توان روسیه در جنگیدن.»
ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت: «حملات عمقی ما شدت خواهد گرفت.»
مقامهای منطقه باشقیرستان روسیه روز شنبه اعلام کردند که بر اثر سقوط لاشه دو پهپاد اوکراینی در یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی کشور، در نزدیکی پایتخت منطقهای، اوفا، آتشسوزی رخ داد.
رادی خابیرُف، رئیس منطقه، در تلگرام نوشت: «هر دو پهپاد سرنگونشده در محوطه این مجتمع سقوط کردند.» اوفا حدود ۱۴۰۰ کیلومتر از خطوط مقدم در اوکراین فاصله دارد.
چند ساعت بعد، الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد در شمال غرب روسیه، گفت پالایشگاه عظیم نفتی کیریشی نیز بر اثر سقوط لاشه پهپادهای اوکراینی هدف قرار گرفت و در بامداد یکشنبه دچار حریق شد.
این در حالی است که مقامهای کییف اعلام کردند روسیه نیز در طول شب گذشته حدود ۶۰ پهپاد و یک موشک بالستیک به مناطق مختلف اوکراین شلیک کرد که اغلب پهپادها رهگیری و سرنگون شدند.