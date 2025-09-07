اوکراین میگوید پهپادهای روسیه برای نخستین بار از زمان آغاز تهاجم تمامعیار مسکو، یک ساختمان کلیدی دولتی در کییف را هدف قرار دادهاند.
این حمله که روز یکشنبه ۱۶ شهریور رخ داد، ساختمان هیئت وزیران اوکراین در کییف را که محل استقرار دفتر نخستوزیر است هدف گرفت و بخشی از بزرگترین یورش هوایی روسیه به پایتخت اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون بود.
به گفته مقامهای اوکراینی، روسیه بیش از ۸۰۰ پهپاد و موشک را در سراسر کشور شلیک کرده که رکورد تازهای بهشمار میرود.
در پی اصابت پهپادهای روسی به دو برج مسکونی مرتفع در کییف و تخریب بخشی از آنها، سه نفر کشته شدند.
شهردار کییف، ویتالی کلیچکو، اعلام کرد قربانیان شامل یک نوزاد، یک زن جوان و یک زن سالمند بودهاند و بیش از دوازده نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
ساختمان هیئت وزیران که در قلب کییف واقع شده، محل استقرار کابینه اوکراین و دفاتر وزیران این کشور است.
روسیه پیشتر از هدف گرفتن ساختمانهای دولتی در مرکز کییف که از مناطق بهشدت محافظتشده پایتخت محسوب میشود، خودداری کرده بود.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، گفت: «برای نخستین بار یک ساختمان دولتی بر اثر حمله دشمن آسیب دید، از جمله سقف و طبقات بالایی. ما ساختمانها را بازسازی خواهیم کرد، اما جانهای از دسترفته دیگر بازنمیگردند.»
حمله پهپادی و موشکی روسیه همچنین مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی در شهرهای زاپوریژیا، کریوی ری و اودسا، و همچنین استانهای سومی و چرنیهیف را هدف قرار داد.
حمله روز یکشنبه دومین یورش بزرگ پهپادی و موشکی روسیه به کییف طی هفتههای اخیر بود.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در فیسبوک نوشت: «این کشتارها در حالی رخ میدهد که دیپلماسی واقعی میتوانست مدتها پیش آغاز شده باشد. این یک جنایت عمدی و تلاشی برای طولانیتر کردن جنگ است.»
همپیمانان کییف نیز این حمله را محکوم کردند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در بیانیهای گفت: «از حمله وحشیانه شبانه اخیر به کییف و سراسر اوکراین بهتزدهام. این حملات بزدلانه نشان میدهد که پوتین تصور میکند میتواند با مصونیت کامل عمل کند. او درباره صلح جدی نیست.»
حملات گسترده پهپادی روسیه امیدها برای مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، با هدف پایان دادن به سهونیم سال تهاجم مسکو به همسایهاش را که بعد از دیدار ماه گذشته روسای جمهور آمریکا و روسیه در ٖآلاسکا قوت گرفته بود، کمرنگ کرده است.
این حملات چند روز پس از آن انجام شد که کشورهای اروپایی متحد اوکراین وعده تشکیل یک «نیروی اطمینانبخش» برای تقویت متحد خود بعد از جنگ را داده بودند.
رئیسجمهور روسیه در واکنش به این طرح هشدار داد که هرگونه نیرویی که در اوکراین مستقر شود، هدف حمله روسیه قرار خواهد گرفت: «هر نیرویی که آنجا مستقر شود، به خصوص اکنون که درگیریها ادامه دارد، فرض بر این میگیریم که آنها اهداف مشروعی خواهند بود».
از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی روز شنبه در گفتوگویی با شبکه آمریکایی ایبیسی نیوز با رد پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای سفر به مسکو و انجام مذاکرات صلح، او را به کییف دعوت کرد.
رئیسجمهور اوکراین گفت که پیشنهاد پوتین با هدف «به تعویق انداختن دیدار» بوده و رهبر روسیه در حال «بازی کردن با ایالات متحده» است.