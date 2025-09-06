ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با رد پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای سفر به مسکو و انجام مذاکرات صلح، او را به کییف دعوت کرد.
آقای زلنسکی در یک بخش کوتاه از مصاحبهای که قرار است بهطور کامل روز شنبه ۱۵ شهریور از شبکه آمریکایی ایبیسی نیوز پخش شود، گفت: «او میتواند به کییف بیاید. وقتی کشورم هر روز زیر موشکها و حملات قرار دارد، من نمیتوانم به مسکو بروم. من نمیتوانم به پایتخت یک کشور تروریستی بروم.»
رئیسجمهور اوکراین افزود که پیشنهاد پوتین با هدف «به تعویق انداختن دیدار» بوده و رهبر روسیه در حال «بازی کردن با ایالات متحده» است.
ولادیمر پوتین پیشتر ارزش دیدار با رئیسجمهور اوکراین را کماهمیت جلوه داده بود، اما در عین حال گفته بود که حاضر است با او دیدار کند، اما تنها در خاک روسیه.
او ابتدا روز ۱۲ شهریور اعلام کرد که آماده است با رئیسجمهور اوکراین دیدار و مذاکره کند، در صورتی که به مسکو بیاید.
رئیسجمهور روسیه دو روز بعد در جریان یک مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک واقع در سواحل اقیانوس آرام گفت: «بهترین مکان برای این دیدار، پایتخت روسیه، شهر قهرمان مسکو است.»
موضعگیری ولودیمیر زلنسکی پس از آن صورت گرفت که پوتین پیامی صریح به شرکای غربی کییف فرستاد؛ آنها پس از جنگ وعده تشکیل یک «نیروی اطمینانبخش» برای تقویت متحد خود را داده بودند.
پوتین هشدار داد که هرگونه نیرویی از آنها که در اوکراین مستقر شود، هدف حمله روسیه قرار خواهد گرفت: «هر نیرویی که آنجا مستقر شود، به خصوص اکنون که درگیریها ادامه دارد، فرض بر این میگیریم که آنها اهداف مشروعی خواهند بود».
این هشدار تازهترین مورد از سلسله اظهارات سرسختانه رهبر روسیه است که نشان میدهد تلاشها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح دربارهٔ جنگ اوکراین، پس از نشست چند هفته پیش در آلاسکا میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به بنبست خورده است.
پس از اظهارات پوتین، روسیه بار دیگر موجی از پهپادهای نظامی را شبانه به سوی اوکراین روانه کرد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که آخرین دور از حملات منظم روسیه شامل ۹۱ پهپاد بوده است که ۱۸ حمله در هشت منطقه مختلف کشور را دربر گرفت. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
این تخولات پس از مجموعهای از رویدادهای دیپلماتیک مهم در چین در روزهای اخیر صورت گرفت که برای پوتین این امکان را فراهم کرد تا نشان دهد با وجود قطع روابط با غرب پس از یورش تمامعیار مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، در عرصه جهانی منزوی نشده است.
پوتین هم در نشست سازمان همکاری شانگهای در روز ۱۰ شهریور و هم در رژه نظامی بسیار هماهنگشده چین که دو روز بعد برگزار شد، در حال دست دادن و لبخند زدن با رهبران مختلف جهان دیده شد؛ از جمله دیدار چهرهبهچهره با نارندرا مودی نخستوزیر هند، شی جینپینگ رئیسجمهور چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی.
در پی این دیدارها، دونالد ترامپ گفت که به نظر میرسد هند و روسیه پس از دیدار رهبرانشان با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در این هفته، به دامان این کشور افتادهاند و از دهلی نو و مسکو در حالی که پکن نظم نوین جهانی را پیش میبرد، ابراز نارضایتی کرد.
این در حالی است که اوکراین و متحدانش هفته گذشته به تلاشها برای طرح ارائه تضمینهای امنیتی پس از جنگ برای کییف ادامه دادند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، اعلام کرد که ۲۶ کشور با این طرح موافقت کردهاند و حمایت ایالات متحده از این طرح نیز طی روزهای آینده نهایی خواهد شد.
این اعلام بعد از برگزاری نشستی با حضور رهبران ۳۵ کشور حامی اوکراین انجام شد.