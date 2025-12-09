واکنش سفارت روسیه به «اعلامیهٔ جذب نیرو» برای جنگ اوکراین در تهران

انتشار تصویری از «اعلامیه»ای که گفته میشود در بخشهایی از تهران از جمله چهارراه کالج توزیع شده بود، روز سهشنبه ۱۸ آذر واکنش سفارت فدراسیون روسیه در ایران را بهدنبال داشت.
بر اساس عکسی که از این «اعلامیه» در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، نویسندگان ظاهراً از مردان جوان و میانسال ایرانی دعوت کردهاند که در ازای دریافت مبلغی پول و حقوق ماهیانه، به ارتش روسیه پیوسته و به مناطق جنگی اوکراین اعزام شوند.
در این آگهی آمده که افراد به محض امضای قرارداد، ۲۰ هزار دلار دریافت میکنند و حقوق ماهانهشان دو هزار دلار است. کارهای محولشده نیز از «رانندگی تا اپراتوری پهپاد» اعلام شده است.
ساعاتی پس از انتشار این اعلامیه، سفارت فدراسیون روسیه در تهران گفت که این نامه «و هرگونه نامه دیگری با محتوای مشابه» جعلی است و انتشار آنرا اقدامی «مجرمانه» اعلام کرد.
در بیانیهٔ سفارت روسیه آمده که «نه این سفارت و نه هیچ یک از ساختارهای رسمی کشور روسیه، هیچگونه ارتباطی با این نامه ندارند».
تکذیب سفارت روسیه در حالی است که استخدام مزدوران خارجی برای جنگ این کشور در اوکراین معمولاً از کانالها یا شرکتهای غیررسمی صورت میگیرد و دولت روسیه لزوماً بهطور مستقیم اقدام به استخدام مزدور خارجی نمیکند.
در اعلامیهٔ منتشر شده در تهران، محل خدمت افراد به شکلی مبهم، СВО اعلام شده است؛ عبارتی که در واقع مخفف سیریلیکِ «مناطق عملیات ویژهٔ نظامی» است که در منابع رسمی فدراسیون روسیه، برای تهاجم تمامعیار مسکو به اوکراین استفاده میشود.
انتشار این تصویر در شبکههای اجتماعی فارسیزبان با واکنش منفی کاربران و البته تشکیک برخی دربارهٔ اصالت آن روبهرو شده است.
پیشتر اخبار و تصاویری از مزدوران خارجی که به صفوف ارتش روسیه پیوسته بودند، منتشر شده است و حتی حاضران در یکی از این فیلمها، نام و ملیت خود را اعلام میکردند.
در میان این افراد، شهروندانی از ایران و افغانستان هم حضور داشتند، اما زمان و مکان ضبط فیلم و ماهیت و کیفیت حضور این افراد در لباس ارتش روسیه مشخص نیست.
از سوی دیگر گزارشهای زیادی هم از حضور افراد خارجی در صفوف ارتش اوکراین منتشر شده است. اوکراین ادعا میکند که این افراد «داوطلبانه» و برای مقابله با «تهاجم و زیادهخواهی روسیه» به اوکراین سفر کردهاند. اما گزارشهایی هم منتشر شده است که اشاره میکند این افراد در ازای پول به ارتش اوکراین پیوستهاند.