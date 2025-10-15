درگیری‌ دوباره میان پاکستان و طالبان افغانستان بیش از ۲۰ کشته بر جا گذاشت

دور تازۀ درگیری‌ها میان نیروهای حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان موجب کشته‌شدن دست‌کم شش سرباز پاکستانی شد.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۳ مهر این خبر را به نقل از مقامات پاکستانی گزارش کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقامات حکومت طالبان نوشت درگیری‌های تازه در مرز افغانستان و پاکستان دست‌کم جان ۱۵ غیرنظامی را گرفت و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. پاکستان اما آنان را عضو طالبان معرفی کرده است.

خشونت‌ها میان این دو همسایه از هفته گذشته که دو انفجار کابل، پایتخت افغانستان، را لرزاند و طالبان، پاکستان را مقصر آن دانست، شعله‌ور شده است.

در اقدامی تلافی‌جویانه، حکومت طالبان عملیاتی تهاجمی در بخش‌هایی از مرز جنوبی خود آغاز کرد که واکنش شدید اسلام‌آباد را در پی داشت.

پس از آن، ده‌ها کشته در هر دو طرف در آخر هفته گزارش شد و درگیری‌های مرگبار میان نیروهای نظامی از سحگاه چهارشنبه از سر گرفته شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیروهای پاکستانی را متهم کرد که «بار دیگر» با «سلاح‌های سبک و سنگین» به افغانستان حمله کرده‌اند. مجاهد در بیانیه‌ای گفت که ۱۲ غیرنظامی کشته و ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این بیانیه به تلفات نیروهای نظامی و امنیتی اشاره‌ای نکرده است.

شهروندان مناطق مرزی افغانستان از اصابت گلوله‌ها و خمپاره‌ها خانه‌ها در نیمه‌شب، تعطیلی همه کسب‌وکارها در منطقه و فرار بسیاری از ساکنان خبر می‌دهند.

اسلام‌آباد افغانستان را به پناه دادن گروه‌های شبه‌نظامی به رهبری «تحریک طالبان پاکستان» متهم کرده است، اتهامی که کابل رد می‌کند.

پنج‌شنبه گذشته، وزیر دفاع پاکستان، خواجه محمد آصف، در پارلمان گفت که بارها تلاش برای متقاعد کردن طالبان افغان به توقف حمایت از گروه «تحریک طالبان پاکستان» ناموفق بوده است.

اسلام‌آباد گروه «تحریک طالبان پاکستان» را - که در افغانستان آموزش رزمی دیده و ادعا می‌کند ایدئولوژی مشترکی با گروه طالبان دارد - متهم به کشتن صدها سرباز پاکستانی از سال ۲۰۲۱ می‌کند.

انفجارهای هفته گذشته در افغانستان در حالی رخ داد که یک دیپلمات ارشد حکومت طالبان، سفری بی‌سابقه به هند، رقیب اصلی پاکستان، داشت.

رادیو آزادی، سرویس افغان رادیو اروپای آزاد نیز گزارش داده که مولانا فضل‌الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، روز سه‌شنبه پیشنهاد میانجی‌گری میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرد.

فضل‌الرحمان که گفته می‌شود در میان طالبان نفوذ دارد، در نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که او پیش‌تر نیز در کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد نقش بازی کرده و اکنون نیز می‌تواند این کار را انجام دهد.