وزارت خارجه آمریکا شش هزار ویزای دانشجویی را لغو کرد

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بیش از شش هزار ویزای دانشجویی بین‌المللی به دلیل نقض قوانین و تخلفات مختلف لغو شده است.

به گفته مقام‌های این وزارتخانه، بخش عمده این تخلفات شامل حمله فیزیکی، رانندگی در حالت مستی، سرقت و همچنین «حمایت از تروریسم» بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، حدود چهار هزار روادید به دلیل ارتکاب جرایم عمومی لغو شده و ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد دیگر نیز با استناد به بند ۳بی قانون مهاجرت آمریکا که تعریف گسترده‌ای از فعالیت‌های تروریستی دارد، باطل شده است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند برخی دانشجویان به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اعتراضات مرتبط با فلسطین و انتقاد از اسرائیل نیز هدف قرار گرفته‌اند و این اقدامات «تهدیدی علیه سیاست خارجی آمریکا» تلقی شده است.

این تصمیم بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت دونالد ترامپ در حوزه مهاجرت و دانشجویان خارجی است. دولت او علاوه بر سخت‌تر کردن بررسی سوابق و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی دانشجویان، به دانشگاه‌های بزرگ آمریکا از جمله هاروارد فشار آورده و حتی تهدید به لغو معافیت مالیاتی آن‌ها کرده است.

منتقدان می‌گویند این رویکرد در عمل حمله‌ای به آزادی بیان و حقوق اساسی دانشجویان است.

دموکرات‌ها لغو روادیدهای دانشجویی را «حمله به دادرسی عادلانه» توصیف کرده‌اند.

در سال تحصیلی گذشته بیش از یک میلیون دانشجوی خارجی در آمریکا مشغول تحصیل بودند.

دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بر لزوم قوانین سخت‌گیرانهٔ مرزی و مهاجرتی تأکید داشته است.

دونالد ترامپ در میانهٔ خرداد امسال در فرمانی ورود شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر به خاک آمریکا را ممنوع و برای هفت کشور دیگر محدودیت‌های سفر و ورود تعیین کرد.



