دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه بخش بودن گفت‌وگوها در مصر برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در نوار غزه، گفت ایالات متحده «نشانه‌ای قوی» از ایران مبنی بر این‌که خواهان پایان جنگ (غزه) است، دریافت کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا توضیح نداد که از کدام «نشانه قوی» دریافتی از ایران سخن می‌گوید. این «نشانه قوی» چه می تواند باشد؟ رویکرد تهران به مذاکرات جاری در مصر چیست و آیا حقیقتا خواستار پایان جنگ در غزه است؟ و آیا نگران توجه بیشتر اسرائیل به مساله ایران نیست؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، را بشنوید.