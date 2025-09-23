رئیس‌جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» خواند و گفت که این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اول مهر سلاح‌های هسته‌ای را بزرگ‌ترین تهدید علیه بشریت خواند و افزود: «موضع من بسیار ساده است: بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان نباید اجازه داشته باشد خطرناک‌ترین سلاح را در اختیار داشته باشد.»

او گفت مدت کوتاهی بعد از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی «پیشنهادی سخاوتمندانه» داد تا در قبال همکاری کامل، ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا اضافه کرد که پاسخ ایران در عوض تداوم تهدید همسایگان خود و منافع آمریکا بود که همچنان ادامه دارد.

او در این سخنرانی به جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت هیچیک از فرماندهان نظامی ایران اکنون زنده نیستند.

در جریان حمله اسرائیل به ایران، ده‌ها فرمانده ارشد نظامی ایران کشته شدند. اسرائیل همچنین پایگاه‌های نظامی و اتمی و دانشمندان هسته‌ای ایران را نیز هدف قرار داد.

آمریکا نیز بامداد اول تیر به سه مرکز هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان با بمب‌های سنگرشکن و موشک‌های میان‌برد حمله کرد.

آقای ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در سازمان ملل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را یادآوری کرد و گفت این حملات «همه‌چیز را کاملا نابود کردند».

این در حالی است که سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای برجام، روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را آغاز کرده‌اند.

کشورهای غربی تهران را به عدم پایبندی به این توافق متهم می‌کنند که هدف آن جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای است. ایران این اتهام را رد کرده و سه کشور اروپایی و آمریکا که از برجام خارج شده است، را به نادیده گرفتن تعهدات خود متهم کرده است.

انتقاد ترامپ از سازمان ملل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین

رئیس‌جمهور آمریکا روز سه شنبه همچنین گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداشی بسیار بزرگ برای گروه افراطی حماس خواهد بود. او بار دیگر خواستار آزادی گروگان‌هایی شد که چه زنده و چه کشته‌شده، همچنان در دست این گروه در غزه هستند.

دونالد ترامپ خواستار پایان فوری جنگ در غزه شد. او در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت کسانی که از صلح حمایت می‌کنند باید متحد شوند و آزادی گروگان‌ها را مطالبه کنند.

او اظهار داشت: «انگار برای تشویق به ادامه درگیری، برخی از اعضای این نهاد به‌دنبال آن هستند که یک‌جانبه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. این اقدام پاداشی بسیار بزرگ برای تروریست‌های حماس و جنایات آنان خواهد بود.»

این در حالی است که ایالات متحده اوایل شهریور اعلام کرد به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، و حدود ۸۰ مقام فلسطینی دیگر اجازه سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را نخواهد داد.

قرار است آقای عباس به شکل آنلاین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را انجام دهد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در سخنرانی در مجمع عمومی همچنین سازمان ملل را متهم کرد که با حمایت از مهاجرت گسترده، «حمله‌ای علیه غرب را تأمین مالی می‌کند» و مدعی شد این نهاد از ورود غیرقانونی به ایالات متحده پشتیبانی کرده است.

او در سخنرانی خود در برابر رهبران جهان گفت: «سازمان ملل در حال تأمین مالی حمله‌ای علیه کشورهای غربی و مرزهای آن‌هاست.»

آقای ترامپ به کمک‌های نقدی سازمان ملل به مهاجران نیازمند اشاره کرد و افزود: «سازمان ملل از افرادی حمایت می‌کند که به‌طور غیرقانونی وارد ایالات متحده می‌شوند.»

درخواست از اروپا برای توقف خرید نفت روسیه

رئیس‌جمهور آمریکا در این سخنرانی از متحدان اروپایی خواست فوراً خرید نفت از روسیه را متوقف کنند و چین و هند را متهم کرد که با خریدهایشان، جنگ مسکو علیه اوکراین را تأمین مالی می‌کنند.

او که قرار است در همین روز با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار کند، گفت که می‌تواند برای توقف جنگ علیه روسیه تحریم‌هایی اعمال کند، اما بدون اقدامات مشابه از سوی اروپا، «همه ما داریم وقت زیادی را تلف می‌کنیم.»

آقای ترامپ در سخنانش در نیویورک افزود: «در صورتی که روسیه آماده توافق برای پایان جنگ نباشد، ایالات متحده کاملاً آماده است دور بسیار سختی از تعرفه‌های قدرتمند را اعمال کند که به باور من خیلی سریع به خونریزی پایان خواهد داد.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد: «اما برای آنکه این تعرفه‌ها مؤثر باشند، کشورهای اروپایی… باید دقیقاً همان اقدامات را همراه با ما اتخاذ کنند… اروپا باید جدی‌تر وارد عمل شود.»

او یک هفته پیش‌تر نیز گفته بود که به باور او جنگ روسیه و اوکراین در صورتی پایان خواهد یافت که همه کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند و بر چین، به دلیل خرید نفت روسیه، تعرفه‌هایی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعمال شود.