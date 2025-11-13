پس از تصویب یک بودجۀ موقت دیگر برای دولت آمریکا در مجلس نمایندگان و امضای آن از سوی دونالد ترامپ، طولانیترین تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده در تاریخ این کشور پایان یافت.
در رایگیری شامگاه چهارشنبه، ۲۱ آبان، نمایندگان این لایحه را با ۲۲۲ رأی موافق مقابل ۲۰۹ رأی مخالف به تصویب رساندند. شش نماینده دموکرات نیز با جمهوریخواهان در این راه همراه شدند.
خبرگزاری رویترز نوشته با این حال اکثر دموکراتها از اینکه این بنبست طولانی در سنا نتوانست توافقی برای تمدید یارانههای بیمه درمانی فدرال به دست آورد، خشمگین هستند.
دونالد ترامپ پس از امضای این لایحه گفت که دولت پس از تعطیلی ۴۳ روزه و «آسیب دیدن شدید مردم»، عملیات عادی خود را از سر خواهد گرفت.
او در دفتر خود در کاخ سفید در مراسم امضای نیمهشب گفت: «هرگز نباید اجازه دهیم این دوباره اتفاق بیفتد» و با انتقاد از دموکراتها افزود: «این راه اداره کشور نیست.»
این در حالی است که دموکراتها در مقابل جمهوریخواهان و در راس آنها دونالد ترامپ را مسئول این تعطیلی طولانی معرفی میکنند.
این توافق جدید بودجه را تا ۳۰ ژانویه تمدید میکند و دولت فدرال را در مسیری قرار میدهد که سالانه حدود ۱.۸ تریلیون دلار به بدهی ۳۸ تریلیون دلاریاش اضافه کند.
تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال، کمکهای غذایی موسوم به اسنپ را مختل و پرداخت حقوق به صدها هزار کارمند فدرال و احیای سیستم کنترل ترافیک هوایی را فلج کرده بود.
پایان تعطیلی امیدی است که خدمات حیاتی بهویژه سفرهای هوایی، کمتر از دو هفته مانده به تعطیلات شکرگزاری در آمریکا به سرعت حالت عادی به خود بگیرند.
بازگرداندن کمکهای غذایی به میلیونها خانواده نیز ممکن است فضایی در بودجه خانوارها برای خرج کردن در فصل خرید کریسمس ایجاد کند. همچنین به معنای بازگرداندن جریان دادههای اقتصاد آمریکا از آژانسهای آماری کلیدی در روزهای آینده است.
فقدان دادهها، سرمایهگذاران، سیاستگذاران و خانوارها را عمدتاً در تاریکی درباره سلامت بازار کار، مسیر تورم و سرعت هزینههای مصرفی و رشد اقتصادی کلی نگه داشته بود. با این حال، برخی شکافهای داده احتمالاً دائمی خواهند بود و ممکن است گزارشهای اشتغال و شاخص قیمت مصرفکننده برای ماه اکتبر هرگز منتشر نشود.
تصویب این لایحه هشت روز پس از پیروزی دموکراتها در چندین انتخابات برجسته صورت گرفت که بسیاری در این حزب فکر میکردند شانسشان برای تمدید یارانههای بیمه درمانی-که قرار است در پایان سال منقضی شود-را افزایش داده است.
عدم تمدید یارانهها برای بیمههای درمانی به این معناست که حق بیمه خانوادههای طبقه متوسط و پایین برخی حتی تا سه برابر افزایش خواهد داشت، اتفاقی که باعث خواهد شد بسیاری بیمه درمانی خود را از دست بدهند.
به نوشته رویترز، با وجود سرزنشها، به نظر نمیرسد هیچ حزبی پیروزی واضحی در این اختلاف به دست آورده باشد، چرا که ۵۰ درصد مردم در آمریکا جمهوریخواهان و ۴۷ درصد دموکراتها را مقصر تعطیلی طولانیمدت دولت آمریکا میدانند.