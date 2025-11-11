سنای آمریکا طرح پایان تعطیلی دولت فدرال را تصویب کرد

پس از بیش از چهل روز تعطیلی بی‌سابقه دولت فدرال، سنای آمریکا روز دوشنبه با ۶۰ رأی موافق در برابر ۴۰ رأی مخالف، طرح موقتی تأمین بودجه دولت را تصویب کرد؛ اقدامی که راه را برای بازگشایی نهادهای دولتی هموار می‌کند.

هفت سناتور دموکرات روز دوشنبه ۱۹ آبان با پیوستن به جمهوری‌خواهان از این طرح حمایت کردند، تصمیمی که واکنش تند هم‌حزبی‌هایشان را برانگیخت.

دلیل اصلی مخالفت دموکرات‌ها با بودجه موقت که از طرف جمهوری‌خواهان تدوین شده، حذف یارانه دولتی برای بیمه درمانی اقشار کم‌درآمد است.

بر اساس این توافق تازه، دولت فدرال تا ماه ژانویه بازگشایی می‌شود و بخشی از برنامه‌ها از جمله کمک‌های غذایی برای ۴۲ میلیون آمریکایی و پرداخت حقوق کارکنان فدرال از سر گرفته خواهد شد.

با تصویب این بودجه موقت، بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کنگره به بحث گذاشته خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید گفت: «خیلی زود کشور را دوباره باز خواهیم کرد؛ این توافق بسیار خوبی است.»

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، نیز از «پایان کابوس ملی» سخن گفت و وعده داد مجلس در هفته جاری برای رأی‌گیری تشکیل جلسه دهد.

در مقابل، برخی رهبران دموکرات از جمله چاک شومر با اشاره به عدم تضمین تمدید یارانه‌های بیمه درمانی موسوم به «اوباماکر» از این طرح انتقاد کردند. فرماندار کالیفرنیا، گوین نیوسام، در واکنش نوشت: «اسف‌بار است.»

این توافق در حالی به دست آمده که تعطیلی دولت از اول اکتبر آغاز شد و در این مدت بیش از یک‌میلیون کارمند فدرال بدون حقوق مانده و اختلال گسترده‌ای در خدمات عمومی، از جمله در پروازها، ایجاد شده بود.