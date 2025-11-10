پیشرفت سنا در پایان تعطیلی دولت فدرال آمریکا

جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا برای بازگشایی دولت فدرال پس از ۴۰ روز تعطیلی، با برخی دموکرات‌ها به توافق رسیدند و طرحی را در این زمینه تصویب کردند.

طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، هزاران کارمندان فدرال را بیکار کرده، کمک‌های غذایی را به تأخیر انداخته و سفرهای هوایی را مختل کرده است.

در یک رأی‌گیری که در ساعات پایانی روز یکشنبه، ۱۸ آبان در سنا انجام شد، سناتورها به لایحه تصویب‌شده مجلس نمایندگان رأی مثبت دادند و به این ترتیب دولت تا ۳۰ ژانویه تأمین مالی می‌شود.

بر اساس این توافق، سه لایحه بودجه سالانه از جمله بودجه کمک‌های غذایی، امور کهنه‌سربازان، شاخه قانون‌گذاری و وزارت کشاورزی نیز مورد تصویب قرار گرفت.

با این حال اگر سنا در نهایت این لایحه اصلاح‌شده را تصویب کند، هنوز باید توسط مجلس نمایندگان تأیید شود و امضای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را هم نیاز دارد؛ فرآیندی که ممکن است چند روز طول بکشد.

بر اساس توافقی که با تعداد کمی از دموکرات‌هایی که نظر رهبری حزب خود را رد کردند، به دست آمد، جمهوری‌خواهان موافقت کردند در دسامبر درباره تمدید یارانه‌های قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (ACA) رأی‌گیری کنند.

این یارانه‌ها که به آمریکایی‌های کم‌درآمد برای پرداخت بیمه درمانی خصوصی کمک می‌کنند و قرار است در پایان سال منقضی شوند، اولویت دموکرات‌ها در نبرد بودجه بوده است.

جمهوری‌خواهان با نسبت ۵۳ به ۴۷ کرسی، کنترل سنا را در اختيار دارند و برای تصویب این طرح و هموار کردن مسیر بازگشايی دولت به ۶۰ رای نياز بود که این توافق نشان می‌دهد دست‌کم هفت سناتور دموکرات از آن حمایت کرده‌اند.

دونالد ترامپ پیش از رأی‌گیری به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: «به نظر می‌رسد به پایان تعطیلی خیلی نزدیک هستیم.»

این لایحه آژانس‌های فدرال را از اخراج کارمندان تا ۳۰ ژانویه منع می‌کند، که پیروزی برای اتحادیه‌های کارمندان فدرال و حامیان آن‌ها محسوب می‌شود. این اتفاق کمپین ترامپ برای کوچک‌سازی نیروی کار فدرال را متوقف می‌کند.

طبق سوابق فدرال، در آغاز دور دوم ترامپ، ۲.۲ میلیون غیرنظامی برای دولت فدرال کار می‌کردند. انتظار می‌رود دست‌کم ۳۰۰ هزار کارمند تا پایان امسال به دلیل تلاش ترامپ برای کوچک‌سازی، دولت را ترک کنند.

این لایحه همچنین حقوق معوقه را برای همه کارمندان فدرال، از جمله اعضای ارتش، مأموران گشت مرزی و کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی، فراهم می‌کند.

اگر سنا روز دوشنبه دوباره تشکیل جلسه دهد، رهبران جمهوری‌خواه تلاش خواهند کرد توافقی دوحزبی برای دور زدن قوانین سنا و تسریع در تصویب به دست آورند. در غیر این صورت، مجلس برای طی مراحل رویه‌ای در بیشتر هفته آینده نیاز دارد تا به رأی نهایی برسد، که ممکن است تعطیلی را تا آخر هفته آینده تمدید کند.

جان تون، رهبر اکثریت سنا، پس از تعطیلی جلسه سنا در روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «رأی امشب خوب بود. امیدوارم فردا فرصتی برای تنظیم رأی‌های بعدی داشته باشیم. البته این نیاز به همکاری و رضایت دارد.»

به گفتۀ یک منبع نزدیک به رایزنی‌های پایان تعطیلات دولت آمریکا، توافق روز یکشنبه توسط سناتورهای دموکرات مگی حسن و جین شاهین، هر دو از نیوهمپشایر، و سناتور انگوس کینگ، مستقل از مین، میانجی‌گری شد.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنا و ارشدترین دموکرات مجلس، علیه این لایحه رأی داد و به گزارش رویترز، بسیاری از دموکرات‌ها در کنگره با ناراحتی شاهد شکل‌گیری این توافق بودند.

روز یکشنبه چهلمین روز تعطیلی بود که هزاران کارمندان فدرال را بیکار کرده و بر کمک‌های غذایی، و برنامۀ سفرها در آمریکا همزمان با نزدیک‌شدن به تعطیلات شکرگزاری تأثیر گذاشته است.

کوین هاست، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در شبکه سی‌بی‌اس هشدار داده که اگر دولت برای مدت طولانی‌تری بسته بماند، رشد اقتصادی ممکن است در سه‌ماهه چهارم منفی شود، به‌ویژه اگر سفرهای هوایی تا شکرگزاری به سطح عادی بازنگردد. شکرگزاری امسال ۲۷ نوامبر است.

مذاکرات در کپیتال هیل در حالی رخ داد که ترامپ روز یکشنبه دوباره برای جایگزینی یارانه‌های بازارهای بیمه درمانی قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه با پرداخت‌های مستقیم به افراد فشار آورد.

جمهوری‌خواهان تأکید کرده‌اند که تنها پس از بازگرداندن بودجه دولت، به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.

ترامپ روز یکشنبه در شبکه‌ اجتماعی خود، تروث سوشال، یارانه‌ها را «پول بادآورده برای شرکت‌های بیمه درمانی و فاجعه برای مردم آمریکا» خواند و خواستار ارسال مستقیم وجوه به افراد برای خرید پوشش بیمه به‌طور مستقل شد. او نوشت: «من آماده همکاری با هر دو حزب برای حل این مشکل پس از بازگشایی دولت هستم.»