یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران «دست به اعتصاب غذا زدند»

لیندسی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که نزدیک به یک سال است به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی هستند، پس از «قطع امید» از رسیدگی به پروندهشان «دست به اعتصاب غذا زدهاند».
این دو که ۵۲ ساله هستند، دیماه پارسال هنگام عبور از کرمان در یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت بازداشت شدند.
جو بنت، پسر لیندسی، روز پنجشنبه ۲۲ آبان در بیانیهای گفت: «مادرم و کریگ نباید برای جلب توجه گرسنگی بکشند. آنها خسته و وحشتزده هستند و احساس میکنند که فراموش شدهاند. اگر این موضوع دولت ما را بیدار نکند، چه چیزی آنها را بیدار خواهد کرد؟»
به گزارش روزنامهٔ بریتانیایی ایندیپندنت، خانم فورمن در تماس تلفنی هفتونیم دقیقهای که روز سهشنبه با پسرش، جو بنت، داشت به او گفت: «اعتصاب غذا تنها قدرتی است که دارد».
آقای بنت از بریتانیا خواست کرد تا برای آزادی این زوج اقدامات بیشتری انجام دهد. او از زمان دستگیری مادرش تنها سه بار توانسته است با وی صحبت کند.
پسر خانم فورمن به بیبیسی انگلیسی گفت که نمیداند اعتصاب غذای آنها چه زمانی شروع شده است، و افزود: «مادرش گفت که احساس میکند دولت اینجا و همچنین مقامات ایران او را رها و ناامید کردهاند».
بر اساس بیانیهٔ جو بنت، لیندسی در حال حاضر در زندان اوین نگهداری میشود «بدون اینکه آنجا همزبان داشته باشد».
کریگ در زندان دیگری به سر میبرد و از ناراحتی دندان رنج میبرد که هنوز درمان نشده است.
در بیانیهٔ گروه «لیندسی و کریگ را آزاد کنید» آمده است: «به آنها وعده داده شده بود که فرصتهایی برای دیدار با یکدیگر خواهند داشت، اما این اتفاق نیفتاده است. هر دو نفر شرایط غیرانسانی، عدم تماس و تأخیرهای مکرر در روند رسیدگی به پروندهشان را تحمل کردهاند».
مقامهای جمهوری اسلامی ادعا میکنند که این زوج جاسوس هستند، اتهامی که خانوادههایشان آن را رد کرده و در عین حال از اینکه در مورد این پرونده بیاطلاع نگه داشته شدهاند، شکایت دارند.
این بیانیه پس از جلسه استماع پارلمان بریتانیا در مورد بازداشتهای خودسرانه و گروگانگیریها منتشر شد.
جو بنت خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای آزادی این زوج شد، و افزود: «من داستانهای زیادی از خانوادههایی شنیدهام که التماس میکردند در مورد عزیزانشان اقدام شود».
او اظهار داشت: «واضح است که سیستم نه تنها کند است، بلکه فشل هم هست».
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا میگوید که «همچنان این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح میکنند».
این زوج بریتانیایی روز پنجم مهر در دادگاهی در ایران حاضر شدند، اما خانم فورمن به پسرش گفته که جلسه «خوب پیش نرفته است».
به آنها گفته شده که «منتظر حکم باشند، نه یک دادگاه دیگر».