دولت بریتانیا به رومن آبراموویچ، الیگارش روس، هشدار داد که در صورت عمل‌نکردن به «تعهدش در قبال قربانیان اوکراینی جنگ روسیه»، دادگاهی خواهد شد.

این مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی لندن در سال ۲۰۲۲ متعهد شده بود که تمام پول حاصل از فروش این باشگاه لیگ برتری انگیس را صرف قربانیان تهاجم روسیه به اوکراین کند.

با توجه به این‌که آبراموویچ به ظن ارتباطات نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تحت تحریم قرار گرفته است، عواید فروش باشگاه در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود شده است.

از آن زمان، اما، به‌دلیل اختلاف‌نظر دولت بریتانیا و وکلای رومن آبراموویچ، آزاد شدن این منابع مالی به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند، معادل بیش از سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار به تأخیر افتاده و هنوز عملی نشده است.

دولت بریتانیا می‌گوید این منابع باید صرفاً برای اهداف بشردوستانه و به سود قربانیان اوکراینی جنگ مصرف شود. این در حالی‌است که مشاوران حقوقی‌ رومن آبراموویچ استدلال می‌کنند که او متعهد شده بود این پول را برای «همه قربانیان جنگ» از جمله شهروندان روسیه هزینه کند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه ۲۸ آذر در پارلمان این کشور، با تأکید بر صدور مجوز ویژه‌ای برای آزاد‌شدن ۲.۵ میلیارد پوند از حساب مسدودشده آبراموویچ، هشدار داد که «پیام ما روشن است: زمان چندانی باقی نمانده است».

او در ادامه خطاب به رومن آبراموویچ گفت: «به تعهدی که داده بودی، احترام بگذار و همین حالا پول‌ها را بپرداز. در غیر این‌صورت، ما آماده‌ایم که پرونده را به دادگاه برده و تا قِران آخر این پول را به‌دست کسانی برسانیم که جنگ غیرقانونی پوتین، زندگی‌شان را نابود کرده است».

رِیچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، نیز در این جلسه با تأکید بر «غیرقابل قبول» بودن باقی‌ماندن این پول مسدودشده در بانک‌های بریتانیایی، تهدید کرد که دولت آماده‌ است تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از انتقال این منابع مالی به اوکراین انجام دهد.

وزارت دارایی بریتانیا همزمان اعلام کرد که آماده بررسی هر پیشنهادی از سوی رومن آبراموویچ برای انتقال داوطلبانه این پول به اوکراین است.

بر اساس مجوز تازهٔ دولت بریتانیا، منابع مسدود‌شده باید در درجهٔ اول برای مسائل بشردوستانه در اوکراین هزینه شود؛‌ اما عواید آتی از جمله سود این منابع می‌تواند برای گروه گسترده‌تری از قربانیان در سراسر جهان مصرف شود.

دولت بریتانیا نخستین بار شش ماه پیش آبراموویچ را تهدید کرده بود که پرونده را به دادگاه خواهد برد.

رومن آبراموویچ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، پس از آن‌که به‌دلیل حمله روسیه به اوکراین تحریم شد، باشگاه چلسی را فروخت.